Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda Trabzon dünya
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları

Lokomotif Ödülleri TRT Çukurova’da

Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, TRT Çukurova Radyosu’nda 11 Haziran Salı günü 7’incisi gerçekleştirilecek Lokomotif Ödül Töreni’nin hazırlıklarını anlattı.

Lokomotif Ödülleri TRT Çukurova’da
banner17
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek bölgesel ekonomi gazetesi Refleks tarafından gerçekleştirilen Lokomotif Ödülleri 7’inci kez sahiplerini buluyor.

Bölge iş dünyasının ‘Oscar’ı olarak değerlendirilen törenle ilgili hazırlıklar hakkında TRT Çukurova Radyosu’ndan Emine Eroğlan’ın sorularını yanıtlayan Uluğtürkan, bu yıl töreni izlemek üzere çok sayıda ekonomi yazarının da Adana’ya geleceğini söyledi. 

Yılın İş Adamı, Yılın İnovatif Şirketi, Yılın İş Kadını, Yılın KOBİ’si gibi 13 dalda ödüllerin bir kez daha sahiplerini bulacağını belirten Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, “Refleks okurları ve jürisinin belirlediği kişi, şirket ve kurumlar güzel bir gecede ödüllerini alacak.

7’nci kez gerçekleştirilecek ödül töreni bölge iş insanlarının bir araya geldiği en önemli platformlardan biri oluyor.

Hiltonsa Adana’da gerçekleştirilecek ödül törenine siyasetçiler, yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri katılacak” dedi. 

EGD BAŞKANI TOPRAK DA KATILIYOR

Ödül alacaklarla ilgili bilgi veren Uluğtürkan, “Ödül sahipleri ödül gecesi açıklanıyor. Ancak ipucu verebilirim. Bu yıl ödül alanların çoğu katma değeri yüksek üretim yapan, markalaşan şirketlerden oluşuyor.

Doğu Akdeniz’in 5 şehrine de ödül gidiyor. Bu yıl başta Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak olmak üzere birçok TV ve gazetelerden ekonomi yazarları törenimizde olacak.

İş dünyasının başarılı temsilcilerini tanıtmak, özendirici olması bakımından önem taşıyor. Her zaman üzerinde durduğumuz gibi Türkiye ekonomisinin Doğu Akdeniz’e her zamankinden daha çok ihtiyacı var.

Sağlanacak özel teşviklerle bu bölgede başarılı şirket ve yöneticilerin artması sıkıntıdaki ekonominin ivme kazanmasını sağlayacak” diye konuştu.  
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5