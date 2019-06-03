Lokomotif Ödülleri TRT Çukurova’da Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, TRT Çukurova Radyosu’nda 11 Haziran Salı günü 7’incisi gerçekleştirilecek Lokomotif Ödül Töreni’nin hazırlıklarını anlattı.

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek bölgesel ekonomi gazetesi Refleks tarafından gerçekleştirilen Lokomotif Ödülleri 7’inci kez sahiplerini buluyor.



Bölge iş dünyasının ‘Oscar’ı olarak değerlendirilen törenle ilgili hazırlıklar hakkında TRT Çukurova Radyosu’ndan Emine Eroğlan’ın sorularını yanıtlayan Uluğtürkan, bu yıl töreni izlemek üzere çok sayıda ekonomi yazarının da Adana’ya geleceğini söyledi.



Yılın İş Adamı, Yılın İnovatif Şirketi, Yılın İş Kadını, Yılın KOBİ’si gibi 13 dalda ödüllerin bir kez daha sahiplerini bulacağını belirten Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, “Refleks okurları ve jürisinin belirlediği kişi, şirket ve kurumlar güzel bir gecede ödüllerini alacak.



7’nci kez gerçekleştirilecek ödül töreni bölge iş insanlarının bir araya geldiği en önemli platformlardan biri oluyor.



Hiltonsa Adana’da gerçekleştirilecek ödül törenine siyasetçiler, yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri katılacak” dedi.



EGD BAŞKANI TOPRAK DA KATILIYOR



Ödül alacaklarla ilgili bilgi veren Uluğtürkan, “Ödül sahipleri ödül gecesi açıklanıyor. Ancak ipucu verebilirim. Bu yıl ödül alanların çoğu katma değeri yüksek üretim yapan, markalaşan şirketlerden oluşuyor.



Doğu Akdeniz’in 5 şehrine de ödül gidiyor. Bu yıl başta Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak olmak üzere birçok TV ve gazetelerden ekonomi yazarları törenimizde olacak.



İş dünyasının başarılı temsilcilerini tanıtmak, özendirici olması bakımından önem taşıyor. Her zaman üzerinde durduğumuz gibi Türkiye ekonomisinin Doğu Akdeniz’e her zamankinden daha çok ihtiyacı var.



Sağlanacak özel teşviklerle bu bölgede başarılı şirket ve yöneticilerin artması sıkıntıdaki ekonominin ivme kazanmasını sağlayacak” diye konuştu.

