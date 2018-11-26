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Lokomotifin en kritik parçasına milli imza

- Eskişehir'de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle yerli ve milli yeni nesil "cer konvertörü" üretildi - Yüksek maliyetin ve dışa bağımlılığın önüne geçecek yerli "cer konvertörü" geliştirilerek yüksek güç gereksinimi olan ana hat lokomotifleri ile milli yüksek hızlı trenlerde kullanılabilecek

Lokomotifin en kritik parçasına milli imza
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ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle raylı sistemler sektörünün gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturacak yerli ve milli yeni nesil "cer konvertörü" üretildi.

AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, raylı sistem araçlarının en kritik ekipmanı olarak tanımlanan ve araçların hareketini sağlayan yeni nesil "cer konvertörü"nün üretimi, Ar-Ge merkezini kuran ve yüksek hızlı tren üretme hedefi olan TÜLOMSAŞ'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'ye ileri teknolojik ürün kazanımı sağlayan milli projelere katkı sunan TÜLOMSAŞ, milli yüksek hızlı tren üretiminde de kullanılacak "cer konvertörü"nü milli imkanlarla TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yaptı.

- "Konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçilecek"

TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK iş birliğinin, yüksek katma değerli teknolojik ürünleriyle ülke ekonomisine ve yan sanayinin geliştirilmesine de reel katkı sağlayacağını ifade eden yetkililer, Türkiye'de ilk kez milli olarak bir cer konvertörü ünitesinin geliştirilip ticarileştirilmesinin sektörün millileştirilmesi adına önemli bir kilometre taşı kabul edildiğini belirtti.

Bu başarılı çalışmayla, yüksek maliyetli olan konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçileceğini ve yerli üretim kabiliyeti kazanılacağını vurgulayan yetkililer, bu ünitelerin, ana hat lokomotifleri gibi daha yüksek güç gereksinimi olan lokomotiflerde kullanılabileceği gibi milli yüksek hızlı trenler için de geliştirilebileceğini kaydetti.

Elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlayan ve herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi başka akım şekline çeviren konvertörler, motor çekim kontrolü için sıklıkla kullanılıyor. Konvertör raylı sistemlerde demiryolu aracına hareketi sağlayan cer sisteminin en kritik ekipmanı olarak görülüyor.

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EskişehirTÜBİTAKTÜLOMSAŞ
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