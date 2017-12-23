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Londra hayvanat bahçesinde yangın

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvanat bahçesinde yangın çıktı.Londra itfaiyesinden yapılan açıklamada, 10 araçla 72 itfaiye erinin, hayvanat bahçesinin kafeteryası ve hayvanların sevildiği bölümde çıkan yangına...

Londra hayvanat bahçesinde yangın

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvanat bahçesinde yangın çıktı.

Londra itfaiyesinden yapılan açıklamada, 10 araçla 72 itfaiye erinin, hayvanat bahçesinin kafeteryası ve hayvanların sevildiği bölümde çıkan yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

Yangının kafeteryanın yanındaki mağazaya da sıçradığı bildirilirken yerel saatle 06.00'da (TSİ 09.00) başlayan yangının sebebinin tespiti için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada ise yangına hızlı müdahale edildiği ve hayvanların güvende olduğu belirtildi.

Dumandan etkilenen bazı çalışanların tedavi edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu an sadece bir karıncayiyenin bulunamadığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Londra Hayvanat BahçesiYangın
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