LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Rohingya Minority Crisis Group, Muslim Voices, Burmase Rohingya Organisation UK", "Muslim Association of Britain", "Samwatch" ve "Restlessbeings" dernekleri tarafından "Rohingya Müslümanları, Sessiz Soykırım" başlıklı konferans düzenlendi.

Whitechapel East London Camisi'nde Arakanlı Müslümanların uğradığı zulme dikkati çekmek için sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen konferansta bir araya gelen Bangladeşliler, Türkiye'ye desteği nedeniyle teşekkürlerini bildirdi.

Daha önce Liberal Demokratlar parlamento üyeliği yapmış Imam Ajmal Masroor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü sizler, ülkenizde çok cesur, ihtiyatlı ve doğru bir lidere sahipsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece konuşmuyor, aynı zamanda birçok yardımda da bulunduğu gibi eşi Emine Erdoğan'ı da Arakanlı Müslümanlara yardım etmesi için Bangladeş'e gönderdi. Bu yüzden kendisine saygı duyuyor ve takdir ediyoruz. Türkiye'dekilerden daha da destek olmalarını bekliyoruz. Türkiye'den beklentimiz, Arakanlı Müslümanların bu sıkıntılı, kötü vaziyetten kurtarılmasıdır."

Bangladeşli Muhammed Ali, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün Müslümanların lideri. Osmanlı, 6 yüzyıl boyunca Müslüman coğrafyasına hakimdi. İnşallah Türkler tekrar daha da güçlenir." diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e gittiğini öğrendiğinde çok memnun olduğunu ve mutluluktan ağlamaya başladığını ifade eden bir Bangladeşli de şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş'teki herkes bunu görünce aşırı mutlu oldu. Onun kanında Osmanlı kanı var bu yüzden onlar çok onurlu. Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e gelmesi ve kampları ziyaret etmesi bizim içimizi ferahlattı. Çok mutlu olduk, bizler onlar için dualar ediyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Allah dualarımızı kabul etsin diye dua ediyoruz. Tüm Erdoğan ailesine ve Türkiye'deki bütün kardeşlerimize selam gönderiyorum."

Konferansa Imam Ajmal Masroor'un yanı sıra Britanya Müslüman Derneği Başkan Yardımcısı Mohammed Kozbar, Burma Rohingya Ingiltere Organizasyonu Başkanı Tun Khin Ghaffar, Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Harun Rashid Khan ve çok sayıda davetli katıldı.









