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Londra'da silahlı polisler başlıklarında kamera taşıyacak

LONDRA (AA) - Londra’da silahlı polislerin başlıklarında kamera taşımaya başlayacağı bildirildi. İngiltere’nin en büyük polis teşkilatı Londra polisi, silahlı polis memurlarının operasyonlarında "daha fazla şeffaflık" sağlamak için...

Londra'da silahlı polisler başlıklarında kamera taşıyacak

LONDRA (AA) - Londra’da silahlı polislerin başlıklarında kamera taşımaya başlayacağı bildirildi.

İngiltere’nin en büyük polis teşkilatı Londra polisi, silahlı polis memurlarının operasyonlarında "daha fazla şeffaflık" sağlamak için başlıklarında kamera taşıyacağını açıkladı.

Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, silahlı polislerin kullanımı için ilk etapta bin kamera siparişi verildiği belirtildi.

Londra'da 2011'de polisin açtığı ateş sonucu vurulan siyahi genç Mark Duggan’ın ölümü ülkede geniş çaplı isyanlara yol açmış, bunu takiben silahlı polisin göğüs kamerası taşıması gündeme gelmişti ancak yapılan denemelerde, göğüs kameralarının polislerin kollarının araya girmesi nedeniyle beklenen netlikte görüntü sağlamadığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak 2015’te Londra’nın güneyinde bir silahlı polis, Nathaniel Brophy adlı bir kişiyi vurarak yaralamış ancak incelenen göğüs kamerası görüntülerinin olayın gelişimini aydınlatmaya yetmediği saptanmıştı. Olayın ardından Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu, kamera sorununa acil çözüm bulunması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, Londra'da devriye görevi yapan silahsız polislerin 17 bin 500’ü hali hazırda göğüslerinde kamera taşıyor. Bu sayısının, ekim sonuna kadar 22 bine çıkarılması planlanıyor.

Londra’da 15 Haziran ve 22 Temmuz’da da polis operasyonlarında 2 siyahi genç hayatını kaybetmiş, bu olaylarla ilgili protestolarda eylemciler ile polis arasında gerilim yaşanmıştı.

İngiltere'de devriye görevi yapan polis silah taşımazken, sadece operasyon yapan polis gücünün silah taşıma yetkisi bulunuyor.

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