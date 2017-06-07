Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Londra'da şüpheli araç alarmı

- İngiliz polisi, ABD'nin Londra Büyüleçiliğinin inşaat halindeki yeni yerleşkesi yanına park edilen sahipsiz aracı kontrollü şekilde patlattı

Londra'da şüpheli araç alarmı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliğinin inşaat halindeki yeni yerleşkesi yanında park edilmiş haldeki sahipsiz araç kontrollü şekilde patlatıldı.

Kentin güneybatısındaki Wandsworth bölgesinde, elçiliğin inşaat halindeki yeni yerleşkesinin yanında kırmızı bir minibüsün durduğu ihbarını alan polis, olay yerine giderek bölgeyi trafiğe kapattı.

Polise çok sayıda ambulans ve itfaiyenin de eşlik ettiği olayda şüpheli araç, bomba imha robotu tarafından yerel saatle 17.37'de (TSİ 19.37) kontrollü şekilde patlatıldı.

Polis, bölgenin kısa sürede tekrar trafiğe açılacağını belirtirken, olayın terör bağlantılı olmadığını bildirdi.

ABD'nin Londra Büyükelçiliği çalışanlarının yeni yerleşkeye önümüzdeki ay taşınması öngörülüyor.

Ülkedeki terör saldırılarının ardından İngiliz polisi teyakkuzda bekliyor.

Kullandıkları minibüsle, cumartesi gecesi Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10'u ağır 48 kişi yaralanmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Londra BüyüleçiliğiIngiltereKontrollü PatlatmaLondra Köprüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5