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Londra'da şüpheli çanta alarmı

- Başkentteki bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Londra'da şüpheli çanta alarmı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Londra'nın yoğun olarak kullanılan tren ve metro istasyonu Euston, şüpheli çanta alarmı üzerine boşaltıldı.

Ulaşım polisi, bir ihbar üzerine istasyonun tahliye edildiğini ve ilgili ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, yere düşen bir bavuldan çıkan dumanın yolcular arasında paniğe yol açtığı yer alıyor.

Çok sayıda metro ile şehirlerarası hattın geçtiği istasyona girmek üzere olan trenler durduruldu.


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Anahtar Kelimeler:
EustonIngiltereLondra
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