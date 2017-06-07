Londra'daki saldırının ardından nefret suçlarında artış

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen cumartesi gecesi yaşanan terör saldırısının ardından nefret suçlarında artış görüldüğü açıklandı.

Londra Belediyesi'nin yayımladığı verilere göre, kentte 2017 itibariyle günde ortalama 38 nefret suçu işlenirken saldırıları takiben bu oran günde 54'e çıktı.

Yine bu yıl günde ortalama 3,5 islamofobik nefret suçu işlenirken, saldırıların yapıldığı pazartesi günü itibariıyla islamofobik suçlar ise günlük ortalama 20'ye ulaştı. Söz konusu islamofobik suçlar rakamının, özellikle 2013'te İngiliz asker Lee Rigby'nin gündüz vakti sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesini takiben kaydedilen seviyenin de üzerine çıkarak, bu yılın şimdiye kadarki en yüksek düzeyine ulaştığı kaydedildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü'nde yaşanan saldırının ardından nefret suçu ve islamofobik olaylarda önemli bir artış yaşandı." dedi.

Aşırılığın kökünü kazımak üzere polisin mümkün olan her şeyi yapacağını vurgulayan Han, ayrıca nefret suçlarına yönelik "sıfır tolerans yaklaşımı" benimsediklerini dile getirdi.

Tüm Londralılara "bir araya gelme" çağrısında bulunan kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı Han, "Eğer bir nefret suçunun işlendiğine şahit olursanız lütfen polise bildirin. Nefret suçu işlerseniz, tutuklanabilirsiniz." dedi.

Adada yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 5 buçuk milyona ulaşması öngörülüyor.

Kullandıkları minibüsle, cumartesi gecesi Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10'u ağır 48 kişi yaralanmıştı.