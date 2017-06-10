Londra'daki terör saldırısı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki minibüslü ve bıçaklı terör saldırısının faillerinin, olay gününün sabahında kamyon kiralamaya çalıştıkları bildirildi.

İngiliz polisi, yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırganlar ve eylemleri hakkında yeni bilgileri kamuyla paylaştı.

Polis yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği 3 Haziran Cumartesi sabahı saldırganların eylemini gerçekleştirmek üzere 7,5 tonluk kamyon kiralamaya çalıştığını ancak ödemeyi tamamlamadıkları için aracı kiralayamadıklarını bildirdi.

Kamyonu kiralayamayan saldırganların daha küçük bir alternatife yönelerek, minibüs kiraladığını belirten polis, saldırıda kullanılan aracın içinden çıkan malzemelerin de molotofkokteyli yapımında kullanıldığını aktardı.

Saldırganlardan Pakistan asıllı 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt'ın minibüsü kiraladığını ve saldırıda aracı sürdüğünü kaydeden polis, olayın diğer failleri Fas asıllı İtalyan vatandaşı 22 yaşındaki Youssef Zaghba ile Fas veya Libya asıllı olduğu düşünülen 30 yaşındaki Rachid Redouane'in de arkada oturduğunu belirtti.

Minibüsün saldırıdan yaklaşık 8 dakika önce aynı güzergahtan geçtiğini aktaran polis, saldırganların U dönüşü yaparak eylemlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Polis ayrıca saldırganların eylemleri kapsamında bileklerine 30 santimetre uzunluğunda pembe seramik bıçaklar bağladığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında son bir haftada 19 ülkeden 282 görgü tanığıyla görüşen İngiliz polisi, daha fazla görgü tanığından bilgi almak üzere bu kişilerin yetkililerle iletişime geçmesi için kamuya çağrıda bulundu.

Yetkililerin, geçen hafta meydana gelen saldırının ardından kentte güvenlik önlemleri kapsamında Londra'da Thames Nehri üzerinde bulunan birçok köprüye bariyerler konuldu. Güvenlik güçleri yaz aylarında adada düzenlenen müzik festivallerinde de güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıyor.

DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından polisin başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltılar sürüyor.

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran'da gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Manchester'da iki hafta önce düzenlenen intihar saldırısında 22, mart ayında Londra'daki Westminster Köprüsündeki araçlı ve bıçaklı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.