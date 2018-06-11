Londra'daki tohum merkezinin benzerini Çanakkale'de kuruyorlar

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ AŞ, Çanakkale'de tohum bankası kuracak.

Yerli tohum üretimi için ilk etabı 8 milyon liraya mal olacak İÇDAŞ Tohum Bankası ve Islah Merkezi'nin inşaatına Biga ilçesinde başlandı.

Çanakkale'de hayata geçirilecek merkez, özel sektörün kuracağı ilk tohum gen bankası olma özelliğini taşıyacak.

Şirketin Tarım İşletmeleri Müdürü Turgut Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, dünyadaki 10 önemli tohum bankasının incelendiğini, Londra ve Amsterdam'daki iki merkezin örnek alındığını söyledi.

İÇDAŞ Tohum Bankası ve Islah Merkezi'nin geçen yıl yürütülen çalışmaların sonucunda projelendirildiğini anlatan Odabaşı, Biga'da inşaatı süren merkezin tohumun zaman içinde tamamen millileşmesi için öncülük edeceğini dile getirdi.

Tesislerin ikinci ve üçüncü aşamasını tamamladıklarında sadece ülkenin değil, dünyanın en önemli tohum bankası ve ıslah merkezlerinden birine sahip olunacağını ifade eden Odabaşı, "Merkez milli tohumlar konusunda da bilimsel araştırmalara öncülük edecek. Merkezin fiziki kapasitesi ve teknik donanımı gelecek yıllarda ihtiyaç duyulduğu anda ek yatırımlarla artırılacak." dedi.

Bu çalışmanın şirketin "milli birlik" anlayışıyla projelendirildiğini vurgulayan Odabaşı, şöyle devam etti:

"Merkezimizde yüksek teknoloji donanımlı laboratuvarlar ve depolama ünitelerimiz olacak. Tohum korumak sanıldığından çok daha ciddi bir iştir. Sandığa konularak çeyiz gibi saklanamıyor. Depolama ünitelerimizin tohumların türüne göre iç ortamı minimum nem seviyesinde tutularak -20, -5 ve 5 derecelik farklı atmosferik koruma koşullarına sahip olacak. Böylece tohumlar sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde saklanabilecek. Anadolu coğrafyası dünyanın en zengin gen varlığına sahip. Bu zenginliğimize sahip çıkmayı ve onu korumayı milli bir görev biliyoruz. Anadolu tohumlarını güvence altına alarak geliştirmeyi ve milli tarımımızı yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Dünyadaki bitkilerin dörtte biri gelecek 50 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşı. Bu nedenle tohum bankalarının önemi gün geçtikçe artmakta. Bunun için adeta zamana karşı bir yarış içindeyiz."

Odabaşı, "Tohum bankası Akdeniz Havzası'nda olası kuraklığa karşı Nuh'un Gemisi, yani geleceğimizin sigorta poliçesi olacaktır. Sebze, meyve, hububat, sera bitkileri ve diğer bitki varlığında kendi tohumlarımızın patentine sahip olmamızın stratejik açıdan Türkiye için hayati önem taşıdığına inanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu'ya ait yerel tahıl, baklagil, sebze ve endüstri bitkileri tohumlarının toplanarak bu merkezde muhafaza edileceğini söyleyen Odabaşı, "Toplanan bu tohumlar sadece muhafaza için değil ülkemiz çiftçisi için ekonomik değere sahip tohumluk üretimi için kullanılacak." dedi.

Odabaşı, merkezin tam kapasiteyle ekim ayında hizmete girmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.



