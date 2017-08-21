Londra'nın 'Big Ben'i 2021'e kadar susacak

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından tarihi Big Ben saat kulesi, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sessizliğe gömüldü.

İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan Westminster Sarayı'nın parçası olan Big Ben saat kulesinin çanları bugün yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) son defa çaldı.

157 yıldır Londralılara hizmet veren kuledeki onarım çalışmalarının 2021'e kadar tamamlanması ve dev saatin 4 yıl sonra yine saat 12.00'de çalmaya başlaması planlanıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, inşaat iskelesiyle kaplanacak saatin çanının bakım çalışmaları süresince sadece yeni yıl kutlamaları ve bazı anma günleri gibi önemli olayların yıl dönümlerinde çalacağı bildirildi.

30 milyon sterlinlik bakım

Yaklaşık 30 milyon sterlinlik tamiratla, uzun yıllardır hizmet veren saatin mekanizmasının bozulmasının engellenmesi, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında kulenin enerji tüketimi açısından daha verimli hale getirilmesi, yapıya tuvalet ve mutfak gibi yeni bölümlerin eklenmesi öngörülüyor.

Bakımla ayrıca 96 metrelik kulede yaşanabilecek herhangi bir yaralanmada hızlı tahliye ve engelli ziyaretçilerin kuleyi daha rahat ziyareti çerçevesinde, havalandırma kuyularından birine asansör yerleştirilecek.

Bakım çalışmalarında kuledeki dev saat parçalara ayrılarak dört kadranı da temizlenecek ve onarılacak.

Programlarında Big Ben'in çan sesini canlı olarak yayınlayan BBC Radyo 4 de bu sesi bir süreliğine kayıttan verecek.

Muhabir: İnci Gündağ



