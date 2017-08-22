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Londra'nın ünlü Notting Hill Karnavalı öncesi yüzlerce gözaltı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, başkent Londra'da her yıl ağustos ayında düzenlenen Notting Hill Karnavalı öncesinde yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.Londra polisinden yapılan açıklamada, pazar günü başlayacak popüler etkinlikte, katılımcıların...

Londra'nın ünlü Notting Hill Karnavalı öncesi yüzlerce gözaltı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, başkent Londra'da her yıl ağustos ayında düzenlenen Notting Hill Karnavalı öncesinde yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, pazar günü başlayacak popüler etkinlikte, katılımcıların güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla başkent genelindeki çok sayıda adrese bugün erken saatlerde baskın düzenlendiği bildirildi.

Adreslerdeki aramalarda yaklaşık 340 kişinin çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığını belirten İngiliz yetkililer, baskınlarda 190 kesici alet, 18 ateşli silah ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Polis, gözaltına alınanlardan bazılarının kefaletle serbest bırakıldığını ancak karnavala katılımlarının yasaklandığını ifade etti.

İngiliz emniyeti, 100'den fazla memurun görev yaptığı operasyonun hafta boyunca devam edeceğini vurgulayarak karnavalda, katılımcıların güvenliğine öncelik verildiğini hatırlattı.

Londra'nın batısındaki ünlü Notting Hill Mahallesi'nde her yıl ağustos ayının son pazarı düzenlenen 2 günlük karnaval, "Avrupa'nın en büyük sokak partisi" olarak biliniyor.

Önceki yıllarda yaklaşık 5 bin polisin görevlendirildiği karnavalda bu yıl, kalabalık alanlardaki terör tehdidi nedeniyle çok sayıda silahlı sivil polisin görev yapması bekleniyor.

İngiliz yetkililer, olası bir terör saldırısına karşı karnavalda, yayaların kullanacağı ve kortejin geçeceği alanları da ilave güvenlik önlemleriyle korumayı planlıyor.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı karnavalda geçen yıl 2 günde 240'den fazla kişi gözaltına alınmış, 4 kişi bıçaklanmıştı.

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GözaltıIngiltereNotting HillNotting Hill Karnavalı
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