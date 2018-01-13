Longozların her mevsim büyüleyen güzelliği

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken ormanın bir kısmı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozların büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplanırken orman içindeki Erikli Gölü çevresinde ise sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında kar yağışı ile oluşan güzellikler dikkati çekiyor.



İki mevsimin bir arada yaşandığı orman, gün batımında ise "beyaz gelinliğin" kızıla boyanmasıyla oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Birçok doğa harikasını içinde barındıran ormanda yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan longoz ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.

- "Longozlar her mevsim ayrı güzel"

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Longozlarda kar yağışı ile iki mevsimin de bir arada görülebileceğini belirten Deniz, tüm vatandaşları ormanları görmeye davet etti.

Ormanların beyaz gelinliği ile görülmeye değer olduğunu ifade eden Deniz, "Türkiye'de hatta dünyada eşine rastlanılamayacak kadar bitki ve canlıyı içerisinde barındıran ormanlar görülmeye değer ender yerler arasındadır. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen longoz ormanlarımız kar yağışı ile beyaz gelinliğini giydi. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken longozlar, bu mevsimde de misafirlerini ağırlıyor." diye konuştu.

Longozların yazın yeşilliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın beyaz gelinliği ve ilkbaharda da rengarenk görünümüyle görenleri kendisine hayran bıraktığını vurgulayan Deniz, ormanların özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldiğini vurguladı.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken longozların, bu mevsimde de misafirlerini ağırladığını dile getiren Deniz, longozların tanınırlığının da artmaya başladığını sözlerine ekledi.