Longozların her mevsim büyüleyen güzelliği - Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor - Kar yağışı ile bir bölümü bembeyaz olan longozun derinliklerinde ise adeta sonbaharı andıran seyre doyumsuz manzara, görenleri büyülüyor - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Deniz: - "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen longoz ormanlarımız kar yağışı ile beyaz gelinliğini giydi. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken longozlar, bu mevsimde de misafirlerini ağırlıyor"

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:07