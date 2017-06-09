Lösemi hastası küçük Mustafa'nın karne sevinci

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce evde eğitim verilen lösemi hastası Mustafa Karaçalı, karne sevinci yaşadı.

Olcay Külah İlkokulu 2. sınıfına kayıtlı görünen ancak devam eden tedavisi nedeniyle, 3 yıldır okula gidemeyen 8 yaşındaki Mustafa Karaçalı'ya evde eğitim veriliyor.

Okulun Müdür Yardımcılığını da yürüten Hamza Şahin, bir yıl boyunca Onat Kutlar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa'nın evine giderek eğitim verdi.

Mustafa'yı evinde ziyaret eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, kendisine karnesini verdi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda ilçede sağlık nedenleri ve çeşitli engeller nedeniyle okula devam edemeyen 64 öğrenciye evde eğitim verdiklerini söyledi.

Yağcı, şöyle konuştu:

"Mustafamız da bu çocuklarımızdan biri. Öğretmenimiz geliyor, ailemizle programlarını da ayarlıyorlar. Akranları hangi dersleri görüyorsa Mustafamız da aynı dersleri evinde görüyor. Hiçbir bireyi eğitimden yoksun bırakmak istemiyoruz."

Mustafa Karaçalı da karnesini aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Derslerinin "çok iyi" olduğunu dile getiren Mustafa, "Mutluyum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Matematiği seviyorum. Çarpma, toplama ve çıkarma işlemi yapıyoruz." dedi.

Tatilde öğretmenini özleyeceğini söyleyen Mustafa Karaçalı, kendisine okuma yazmayı öğrettiği için onu sevdiğini belirtti.

Hamza Şahin de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çocuklara evde eğitim imkanı sundukları için teşekkür etti.

Evde eğitimin fedakarlık gerektirdiğini belirten Şahin, lösemi hastası Mustafa'nın son 2 yıldır Onkoloji Hastanesine aylık kontrollere gittiğini dile getirdi.

Mustafa'nın sağlık durumunun şu anda daha iyi olduğunu kaydeden Hamza Şahin, Mustafa'ya ders vermeye başladığında ilk başta biraz zorlandığını anlattı.

- "Dersleri sevmesi için beraber oturup oyun oynadık"

Şahin, şunları kaydetti:

"Öğrenci, psikolojik olarak hazır değildi. Hatta 'Okumak istemiyorum' demişti. 'Ne istiyorsun? Oyunsa oyun oynayalım.' dedim. Beraber oturup oyun oynadık. Sonra yavaş yavaş derse alıştırdık. Haftanın bir günü arabamla alarak okula götürdüm. 'Akranlarım okula geliyor, okuma yazma öğreniyor, ben niye öğrenmeyeyim' diye düşünsün istedim. Bu şekilde uyum sağladı. Tekrar seslerden başlayarak öğrencimizi şu anda okula devam eden öğrencilerin seviyesine getirdik."

Mustafa'nın zeki bir öğrenci olduğunu belirten Şahin, ailesinin de desteğiyle belli bir seviyeye geldiğini vurguladı.

Baba Ramazan Karaçalı da evde eğitim hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere ve Hamza Şahin'e teşekkür ederek, "Mustafa, öğretmeninden memnun. Hamza öğretmenimizin katkısıyla çok çok iyi oldu." dedi.

Karaçalı, enfeksiyon riski olduğu için Mustafa'nın sağlığına özen gösterdiklerini anlattı.

Şehitkamil Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını anlatan Karaçalı, 3 ay önce işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtti.

Karaçalı, yetkililerden destek istedi.

Okul Müdürü Öner de Mustafa'ya eğitim vermek için gönüllü olan öğretmeni Hamza Şahin'e teşekkür etti.



