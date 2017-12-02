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Lösemi hastası Mustafa'nın tek hayali "arabalı yatak"

- Adana'da 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, sağlığına kavuşacağı günleri beklerken, maddi durumu iyi olmayan ailesinin ona "arabalı yatak" alacağı günün hayalini kuruyor

Lösemi hastası Mustafa'nın tek hayali

ADANA (AA) - Adana'da lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş 1,5 yıldır hastalıkla mücadele ederken, "arabalı yatak" sahibi olmayı hayal ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Cuma ve Emine Giriş çiftinin dört çocuğundan 11 yaşındaki Mustafa Can'a 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Bu tarihten sonra Mustafa Can ve ailesi için zor bir süreç başladı.

Anne Emine Giriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun uygulanan tedavi sayesinde sağlığına kavuşmasını beklediklerini anlatarak, "Oğlum hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona kan değerlerin düşük, iyileşeceksin diyoruz." dedi.

Giriş, oğlunun polis olmak istediğini ifade ederek, "Polisleri çok seviyor. Onları görünce yanlarına gidip, fotoğraf çektiriyor. Hastaneye her gittiğimizde bir polis görse mutlaka yanına uğruyor. Oğlum polislerle moral buluyor." ifadesini kullandı.

Giriş, Mustafa Can Giriş'in televizyondan gördüğü "arabalı yatak" istediğini ancak durumları el vermediği için alamadıklarını sözlerine ekledi.

Ailesinin aldığı polis üniformasını üzerinden çıkarmayan ve hastaneye bu kıyafetle gelen Mustafa Can Giriş de iyileşip polis olmak istediğini söyledi.

Kendisine ait bir odasının olmasını isteyen Mustafa, "Benim bir hayalim var. O da bir arabalı yatağımın olması. Bazı arkadaşlarım almış, benim de olsa çok mutlu olurum." diye konuştu.


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