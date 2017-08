İZMİR (AA) - LÖSEV "İyilikler Tırı" İzmir'in Alsancak semtinde kanser hastalarının ailelerini ağırladı.

Alsancak Vapur İskelesi önündeki tırı ziyaret eden aileler, kırtasiyeden gıdaya, kıyafetten temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını karşıladı.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, "İyilikler Tırı" ile Türkiye'nin farklı illerinde hasta çocuklara yardım dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ailelerin gereksinimlerini belirledikten sonra dağıtım işini gerçekleştirdiklerini söyleyen Edirne, tırı ziyaret eden diğer vatandaşların da bağışlarını kabul ettiklerini dile getirdi.

LÖSEV'in Kurban Bayramı'na büyük önem verdiğini vurgulayan Edirne, "Kemoterapi alan çocuklarımızın bağışıklık sistemi zayıflıyor, protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Düzenli olarak et yardımında bulunuyoruz. Her kurbanın lösemili çocuklara can olduğunu belirterek vatandaşlarımızın kurban bağışlarını kabul ediyoruz." dedi.

LÖSEV çalışanı 24 yaşındaki Asil Doğan da kanser tedavisi gördükten sonra iyileştiğini, şimdi lösemili çocuklarla empati kurabildiğini ve onlara yardımcı olmak istediğini belirtti.

Tüm vatandaşları lösemili çocuklara destek vermeye çağıran Doğan, "Hastalandığımda 15 yaşındaydım, kanseri LÖSEV sayesinde atlattım. Yardımlarınızla çocuklar sağlığına kavuşabilir." dedi.

Tedaviyle kanserden kurtulan bir diğer LÖSEV personeli Ozan Kurban ise kansere karşı büyük bir aile olarak savaş verdiklerini vurgulayarak, "Her şeyden önce sağlık geliyor, hayaller ancak böyle gerçekleşiyor. Nesillerin devamı için de önce çocukların iyileşmesi gerekiyor." diye konuştu.