Louvre Müzesi önündeki askere yönelik saldırı

PARİS (AA) - Paris'te, Louvre Müzesi'nde devriye gezen askere saldıran zanlının, Mısır vatandaşı olduğu ve Fransa'ya ocak ayı sonunda giriş yaptığı tespit edildi.

Fransız medyası, Louvre Müzesi altındaki alışveriş merkezinde devriye gezen askerlere saldıran kişinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Saldırganın 29 yaşında bir Mısır vatandaşı olduğunu ve ocak ayı sonunda Dubai'den normal vizeyle Fransa'ya giriş yaptığını bildiren Fransız medyası, zanlının kaldığı otel başta olmak üzere çok sayıda adrese polis baskınları düzenlediğini kaydetti.

Öte yandan, Louvre Müzesi'nin altındaki alışveriş mağazaları yanında devriye gezen 4 askere bıçakla saldırı düzenleyen kişi, askerlerden birini hafif yaralamıştı. Diğer askerler tarafından açılan ateş sonucu durdurulan saldırgan ağır yaralanmıştı.

Paris Savcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, tehditlerin sürdüğünü belirtmişti. Hollande, teröre karşı gerekli önlemleri tehdit olduğu sürece almaya devam edeceklerini ifade etmişti.

Başbakan Bernard Cazeneuve ise "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor." ifadesini kullanmıştı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti.

Paris'te 13 Kasım 2015'te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Nice'de 14 Temmuz 2016'da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından olağanüstü hal uygulaması ülkenin bu yıl yapacağı seçimlerin sonuna kadar uzatılmıştı.