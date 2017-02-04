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Louvre Müzesi’nde askerlere saldırı

- Paris Cumhuriyet Savcısı, saldırganla ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı - Savcı Molins, 29 yaşında Mısırlı olduğu belirlenen saldırganın, her iki elinde de birer pala ile devriye gezen 4 askere saldırdığını açıkladı

Louvre Müzesi’nde askerlere saldırı

PARİS (AA) - Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, son bilgileri kamuoyu ile paylaşarak, "29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı." dedi.

Paris Cumhuriyet Savcısı Molins, başkentteki Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, bu akşam bir basın toplantısı düzenledi.

Zanlının resmi kimliğinin şu ana kadar hala tam olarak tespit edilemediğini belirten Molins, "Yerel saat ile 9.50’de üzerine kuru kafa desenli bir tişört giyen ve sırt çantası bulunan 29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden zanlının 30 Ekim’de Dubai’deki Fransız Konsolosluğuna vize almak için başvuruda bulunduğunu kaydeden Fransız savcı, 8 Kasım’da kendisine bir ay süreli vize verildiğini bildirdi.

Molins, Paris’e 26 Ocak’ta giriş yaptığı belirlenen zanlının, bir hafta süre ile apart otelde oda ve bir otomobil kiraladığını kaydetti.

Savcı, zanlının 28 Şubat’ta Bastille mahallesinde silah satan bir dükkandan iki adet pala satın aldığını açıkladı.

Zanlının kaldığı otelde yapılan aramada ele geçirilen Mısır pasaportunda Suudi Arabistan ve 2015 ile 2016 yılları için Türkiye vizesinin bulunduğu bilgisini paylaşan savcı, saldırı esnasında zanlının üzerinde bulunan cep telefonunun incelendiğini belirtti.

Louvre Müzesi'nin altındaki alışveriş mağazaları yanında devriye gezen 4 askere palayla saldırı düzenleyen kişi, askerlerden birini hafif yaralamıştı. Diğer askerler tarafından açılan ateş sonucu durdurulan saldırgan, ağır yaralanmıştı.

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