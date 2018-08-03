Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açılışı

YAMBOL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan'ı Türkiye'yi bağlayan Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı'nın iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve güçlü ilişkinin sonucu olduğunu belirtti.

Bakan Dönmez, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Bulgaristan’ın güneyinde Yambol şehrine bağlı Lozenets köyü yakınlarındaki Bulgartransgaz Holding'in tesislerinde düzenlenen törende konuşan Dönmez, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetinin ilk 100 günlük icraat hedeflerini açıkladığını hatırlattı.

Bakan Dönmez, buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bulgaristan’daki programının önemine işaret ederek, kendisini Türkiye’yi törende temsil etmek üzere görevlendirdiğini söyledi.

Bugünkü programın daha önce planlandığı ancak Türkiye’deki seçim süreci ve Bulgaristan’daki hava muhalefeti nedeniyle birkaç kez ertelendiğini anımsatan Dönmez, "30 yılı aşkın bir süredir Trans-Balkan Boru Hattı ile Türkiye ilk doğalgazı Bulgaristan’ın üzerinden almıştık ve bu ilişki sorunsuz bir şekilde 30 yıldır devam ediyor. Bugün daha ileri bir seviyeye taşımış olacağız." diye konuştu.

Yeni projeyle Bulgaristan’ın Lozenets köyü ile Türkiye sınırı arasındaki doğalgaz kapasitesinin artırılmış olacağını, ihtiyaç durumunda iki yönde gaz aktarılabileceğini belirten Dönmez, ilerde de Avrupa’ya gaz taşıma imkanının sağlanmış olacağını kaydetti.

Bakan Dönmez, "Yeni boru hattı ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven ve güçlü ilişkinin bir sonucudur. Ortak geleceğin inşası adına Türkiye ve Bulgaristan’ın bölgesel huzur ve istikrara en büyük katkılarından birisidir." dedi.

Boru hattının yeni bölümünün daha büyük projeler için vesile olacağına inandığını dile getiren Dönmez, "Yürüttüğümüz enerji diplomasinin özünü karşılıklı kazan-kazana dayanan, küresel barış, huzur, istikrar ve refahı önceleyen, enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bir yaklaşım oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye’nin 15 bin kilometreyi aşan güçlü boru hattı sistemine sahip, bölgesel enerji ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir ülke olduğunu bildirdi.

- Bulgaristan Başbakanı Borisov

Açılış törenine katılan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da Bulgaristan’ın Türkiye ile en zor zamanlarda bile iyi birer dost ve ortak olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile dengeli, ılımlı, iyi niyetli diplomasi yürütüldüğünü anlatan Borisov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ettiğimizde, kendisi bana şöyle söyledi: Artık düzensiz göç hariç, her türlü proje Bulgaristan üzerinden geçebilir." dedi.

Borisov, Bulgaristan’ın sıkı şekilde altyapı projelerini geliştirmeye çalıştığını, Lozenets-Nedyalsko projesinde en yeni yapım teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

Borisov, bu bölümün 150 kilometrelik çift yönde daha büyük bir projenin parçası olduğunu kaydetti.

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova da projenin tüm Avrupa’nın yararına olduğunu, Bulgaristan ile Türkiye’nin doğalgaz aktarım sistemlerin arasında tam bir senkron sağlandığını söyledi.