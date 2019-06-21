“LPG, sürdürülebilir gelecek için çok önemli bir alternatif”

İpragaz da, LPG’nin bu uluslararası buluşmasında ana sponsorlar ve katılımcılar arasında yer aldı. İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Dünyada temiz enerji olarak kabul edilen LPG’nin yaklaşık 1000 farklı kullanım alanı var. Ekolojik avantajlarının yanı sıra taşınabilir, depolanabilir, kolay erişilebilir, verimli ve ekonomik olması ile de LPG, diğer enerji kaynakları arasında öne çıkıyor. LPG tüm bu nitelikleri ile sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda enerjide çok önemli bir alternatif oluşturuyor” dedi.



Türkiye LPG sektörünün dünya ölçeğinde ve örnek bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken Eyüp Aratay, “Türkiye’de otogazın domine ettiği LPG pazarının yapısı da farklı. Dünya LPG tüketimine baktığımızda, Türkiye’de yeterince değerlendirmediğimiz ya da hiç kullanmadığımız alanlar da bulunuyor. Türkiye’de LPG’nin hem bu alanlarda hem de otogaz da önemli bir potansiyeli bulunuyor” diyerek, LPG’nin Türkiye’nin enerji ihtiyacı, tedarik çeşitliliği, güvenliği açısından önemli ve çevreci bir alternatif oluşturduğunu da vurgu yaptı.





Türkiye’de ilk kez düzenlenen WLPGA Regional Summit Turkey 2019 ile uluslararası LPG endüstrisinin kalbi 3 gün süreyle İstanbul’da attı. Dünya LPG Birliği (WLPGA) tarafından Türkiye LPG Derneği’nin evsahipliğinde düzenlenen WLPGA Regional Summit Turkey 2019 (Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi), 43 ülkeden yaklaşık 400 delegeyi ağırladı. 50’nin üzerinde uluslararası ve bölgesel konuşmacı ile sektörün tüm önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Zirve, LPG endüstrisinin temsilcilerini bir araya getirdi. LPG’nin bu uluslararası buluşmasına, 50’si yabancı olmak üzere toplam 70 firma da katıldı.



İpragaz, ana sponsorluğu ve katılımı ile LPG’nin bu önemli zirvesini destekledi



Türkiye’de LPG sektörünün oluşumuna öncülük eden enerji sektörünün köklü kuruluşu İpragaz da, WLPGA Regional Summit Turkey 2019’un ana sponsorları ve katılımcıları arasında yer aldı. Zirvede yer alan İpragaz standında, tüpgaz, dökme gaz, otogaz ürünleri ve güçlü markaları, bu uluslararası önemli platformda tanıtıldı. Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi’nin ulusal ve uluslararası açıdan çok önemli bir platform oluşturduğunu belirten İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, sektörün yüzlerce yabancı temsilcisinin Türkiye’ye zirve dolayısıyla ziyaretinin de önemine vurgu yaptı. LPG’nin böylesine önemli bir uluslararası buluşmasına ana sponsor olarak destek vermek ve yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, şunları söyledi:



“Bir zamanlar atık olan LPG, bugün dev bir sektöre dönüştü”



“İpragaz, 1961 yılında kurduğu Türkiye’nin ilk tüp dolum tesisi ile o güne kadar değerlendirilemediği için rafineri bacasından salınan bir atık konumundaki LPG’nin, bugün dünya ölçeğinde bir sektörü dönüşmesine öncülük etmiştir. Tüplü gaz ile faaliyetlerini sürdüren İpragaz, bugün ise LPG’nin yanı sıra LNG, elektrik ve akaryakıt olmak üzere tem temel segmentte faaliyet gösteren Türkiye’nin yegane enerji şirketi konumunda. İpragaz, LPG’de ise tüplü, dökme ve otogaz olarak güçlü faaliyetlerde bulunuyor. Gücümüz, alt yapımız ve benzersiz bilgi birikimiz ile inovatif ürünler geliştiriyoruz, pazarları geliştiriyoruz. Özellikle grup şirketlerimizden EVAS, bu alanda öne çıkıyor. Dünyanın en büyük 5 LPG tüpü üreticisi arasında yer alıyor ve üretiminin %90’dan fazlasını 5 kıtada 75 ülkeye ihraç ediyor, 10 ülkede ise pazar lideri konumunda. EVAS, Küresel standartlarda toplam 478 farklı tüp üretimi ile başta evsel tüketim olmak üzere Dünyada LPG kullanımını destekliyor”.



Temiz enerji olarak LPG kullanımı teşvik ediliyor



Dünya LPG Birliği’nin ‘LPG: Düşük Karbonlu Dünya İçin Sürdürülebilir Enerji’ raporunda; LPG’nin, benzin, dizel ve elektriğe oranla sera gazı emisyonun çok daha düşük olduğu belirtilmektedir. Muadillerine oranla düşük karbon ve partikül salınımına sahip olan LPG’nin kullanımı, doğa ve çevre dostu, temiz bir enerji olarak gelişmiş ülkelerde teşvik edilmektedir.



LPG, depolanabilir, taşınabilir, verimli, kolay erişilebilir ve ekonomik olması gibi özelliklerinin yanı sıra 1000’e yakın farklı kullanım alanıyla sunduğu işlevselliği ile de farklı bir konuma sahip. Tüm bu nitelikleri ile LPG, küresel sürdürülebilirlik politikaları kapsamında enerji alanında değerlendirilmesi gereken çok önemli bir alternatif oluşturuyor.”



Dünyada yıllık 300 milyon tonun üzerinde LPG tüketiliyor



Enerjide ‘Kömür’ ve ‘Petrol’ çağlarının ardından içinde bulunduğumuz döneme ‘Gaz Çağı’ adını veren kaynaklardan biri olan LPG’nin, dünya ve Türkiye’deki kullanımına da değinen Eyüp Aratay, şöyle devam etti:



Küresel olarak tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan LPG, üstün nitelikleri ile kullanımını her geçen gün arttırıyor. Konuttan otomotive, kimyadan tarıma, endüstriden turizme, kozmetikten eğlenceye kadar birçok sektörde 1000’e yakın kullanım alanı bulunan LPG’nin bugün Dünya’da yılda 300 milyon tonun üzerinde tüketimi bulunuyor. Küresel pazarda LPG kullanımının alanlarına göre 2017 yılındaki dağılım ise %44 ev, %28 kimya, %10 sanayi, %9 taşıma, %8 rafineri ve %1 tarım sektörlerinden oluşuyor.



Türkiye’de ise 2018 yılında 4.146.448 tonluk LPG tüketiminin, %79,18’i otogaz, %18,09’u tüplü ve %2,73’ü ise dökme segmentinde gerçekleşti. Türkiye, ev, tarım, endüstri ve taşımacılık kullanımı baz alındığında Dünyanın en büyük 11’inci LPG pazarı. Avrupa’nın ise en büyük 2’nci pazarı konumundayız. Otogaz segmentinde ise 3.283.170 tonluk hacmimizle, Dünyanın en büyük ikinci pazarıyız. 4.7 milyonu aşkın LPG’li araç sayımızla ve 10 bini aşkın otogaz ikmali yapılan istasyon sayımızla, bu alanlarda da Dünyada birinci sıradayız.



Ev kullanımında ilk 3 ülke, dünya tüketiminin yaklaşık yarısını oluşturuyor



Küresel LPG pazarını büyük bir oranla ev (domestik) kullanımı domine ediyor. 2017 yılı verilerine baktığımızda; LPG’nin ev kullanımında ülke bazında ilk 3 sırada bulunan Çin, Hindistan ve ABD, 132 milyon tona yaklaşan dünyadaki tüm domestik kullanımının neredeyse yarısını oluşturuyor. LPG’nin ev kullanımında yıllık kişi başı tüketimi 60 kilonun üzerinde olan ülkeler varken, Türkiye’de ise bu rakam 10 kilo civarında.