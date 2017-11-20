"Lübnan, Arap-İran çatışmasının savaş alanı haline gelmeyecek"

BEYRUT (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın Arap ülkeleri ve İran arasında devam eden gerginlik ve çatışmanın alanı haline gelmeyeceğini belirtti.

Arap Birliğinin dün Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda "Hizbullah'ın terörist organizasyon" ilan edilmesinin ardından Lübnan'a gelen Ebu Gayt, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Ebu Gayt görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan, Arap ülkeleri ve İran arasındaki bölgesel çatışmanın savaş alanı haline gelmeyecek. Bu kesin." dedi.

Konuşmasının devamında Hizbullah'a yönelik mesajlar veren Ebu Gayt, "Kimse Lübnan hükümetini terörizmle suçlamıyor. Ancak hükümetteki bir grup (Hizbullah) terörizmle suçlanıyor. Lübnan, bu partiye baskı uygulayarak bölgesel konulara müdahil olmaması konusunda cesaret verebilir." diye konuştu.

- Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Avn ile de görüştü

Ebu Gayt Cumhurbaşkanı Avn tarafından da Baabda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.



Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, "Lübnan'ın bölgedeki çatışmalardan sorumlu olmadığını ve hiçbir ülkeye karşı saldırgan bir tutum belirlemediğini" söylediği belirtildi.

Avn'ın ayrıca "bölgedeki çatışmalardan dolayı Lübnan'ın siyasi ve güvenlikle ilgili istikrarının sarsılmasıyla bedel ödemesinin kabul edilemez olduğunu" vurguladığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından Avn'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda da Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Hizbullah'ın terörist organizasyon olarak ilan edilmesiyle ilgili, "Lübnan hükümetinin bölgedeki terör eylemlerinin bir partneri olarak gösterilmesi kabul edilemez. Buna yönelik milli tavır pazar günü alınmıştır." açıklaması yapıldı.

- Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi



Kahire'de dün düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirisinde Hizbullah terörist organizasyon olarak ilan edilmiş, Lübnan ise karara itiraz etmişti.



Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 2 Mart 2016'da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan merkezli Hizbullah, tüm yöneticileri ve bağlı örgütleri terörist organizasyon olarak ilan etmiş aynı gün içinde Arap İçişleri Bakanları Kurulu da Tunus'taki toplantısında Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olan Beşşar Esed rejimine destek vermek için buradaki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirmişti.

Arap Birliğinin 11 Mart 2016'da düzenlediği 145'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da Hizbullah terör örgütü ilan edilmişti. Neredeyse oy birliği ile alınan karara, Irak, Cezayir ve Lübnan ise çekince koymuştu.





