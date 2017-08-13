KUVEYT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Abdali Hücresi" davasının çözümü için ülkesinin Kuveyt'le iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Hariri, Kuveyt'teki resmi ziyareti çerçevesinde er-Ra'yi gazetesine verdiği demeçte, Hizbullah'ın Abdali Hücresi davasıyla ilişkisine işaret ederek, Kuveyt ile Lübnan arasındaki ilişkinin berraklığını bulandıran bir mesele olduğunu bildirdi.

Kuveyt aleyhindeki herhangi bir eylemi kınadıklarını vurgulayan Hariri, "Abdali Hücresi'ne ilişkin tüm ayrıntıları, yetkili güvenlik ve yargı birimleriyle inceleme aşamasındayız. Abdali Hücresi davasının çözümü için Kuveyt'le iş birliğine hazırız." dedi.

Hariri, normal birinin, Kuveyt'in iyiliğine ihanetle karşılık vermemesi gerektiğini belirterek, bu kişinin Kuveyt'ten önce Lübnan'dan nefret ettiğine değindi.

Körfez ülkeleri ile diğer kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerinin ülkesinin ulusal güvenliğinin bir parçası olduğuna dikkati çeken Hariri, "Lübnanlı biri ya da bir tarafın Kuveyt'teki bir olaya karışması, ülkemizin ulusal güvenlik anlayışına bir darbedir. Çünkü bu vatandaşlarımızı sosyal ve ekonomi açısından etkileyebilir." ifadesini kullandı.

"Kuveyt'in güvenlik ve istikrarını bozmaya katkı sağlayacak bir varlığın oluşturulması kapsamında hiç kimseye izin vermeyeceğiz. Önce gerçeklerin tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz sonra da bunun gelecekte yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız." diyen Hariri, Suriye, mülteciler sorunu, aşırılıkla mücadele veya iç işlerine müdahale karşısında Arap konsensüsü gibi etrafında toplanılan ve ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan temel meseleleri görüşeceklerine işaret etti.

Lübnan Başbakanı Hariri, dün akşam saatlerinde beraberindeki heyetle Kuveyt'e ulaşmıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos 2015'te Abdali bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini belirtmiş, silahların, üzerine beton dökülmüş derin bir çukura saklandığını açıklamıştı.

Kamuoyunda "Abdali Hücresi" olarak bilinen dava kapsamında geçen temmuz ayında, "Hizbullah'ın, Kuveyt devletine karşı ülkede saldırılar düzenlenmesi için 'Abdali Hücresi' adına casusluk işlerine karıştığının" belgelendiği açıklanmıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da Lübnan yönetimine, Hizbullah'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden uygulamalarını durdurmak için önlemler alması çağrısında bulunmuştu.