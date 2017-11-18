Lübnan Başbakanlığından istifa eden Hariri:

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri, birkaç gün içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olacağını, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yapacağı görüşmenin ardından pozisyonunu açıklayacağını bildirdi.

Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Hariri arasında Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrasında gazetecilere Fransızca açıklama yapan Hariri, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana karşı samimi bir dostluk gösterdi. Bunu asla unutmayacağım." dedi.

Hariri ayrıca, "Fransa bir kez daha dünyada ve bölgedeki rolünün büyüklüğünü, Lübnan'a ve istikrarına bağlılığını ispat etmiş oldu. Tüm bunlar için Macron'a ve Fransa'ya bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Arapça olarak da Macron'a teşekkür eden ve Fransa'nın bölgede her zaman olumlu bir rol oynadığını belirten Hariri, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Beyrut'ta olacağım. Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılacağım. Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra her konudaki pozisyonumu açıklayacağım. İstifa ettiğimi biliyorsunuz. Lübnan'da inşallah bu konuyu görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, bugün Hariri'nin, Mişel Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylediğini duyurmuştu.



Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte sabah saatlerinde Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmiş, Macron ile bir araya gelmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.



