Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan DEAŞ'a karşı zafer ilanı

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "DEAŞ'a yönelik operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirterek, bu durumu ordunun zaferi" şeklinde nitelendirdi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Avn, "DEAŞ'a karşı yapılan Dağların Şafağı operasyonu başarıyla sonuçlanmıştır. Bugün, ordumuzun başarısını ve zaferini ilan ediyoruz". dedi.

Lübnan ordusunu tebrik eden Cumhurbaşkanı Avn, "Önemli bir zafer kazanan ordumuz, ülkemizdeki teröristleri temizlemiştir. Bu zaferinden dolayı ordumuzu kutluyor ve şehit olan askerlerimizin önünde eğiliyoruz." diye konuştu.

Avn, elde edilen zaferin siyasi çekişmeler nedeniyle gölgede bırakılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, kaçırılan askerlerin akıbetinin mutlu sonla bitmesini arzuladıklarını ancak durumun istedikleri gibi sonuçlanmadığını belirtti.

Toplantıya katılan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn da Cumhurbaşkanı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Dağların Şafağı operasyonunda, ülkeyi teröristlerden temizlemeyi ve kaçırılan askerlerin akıbetinin netleşmesini sağlamayı amaçladık. Her iki hedefimize de ulaşarak operasyonu başarıyla sonlandırdık." dedi.

Basın toplantısında, Lübnan Savunma Bakanı Yakub es-Sarraf da hazır bulundu.



- Dağların Şafağı operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda 27 Ağustos'ta ateşkes ilan etti. Bir sonraki gün de operasyonun sonlandırıldığını duyurdu. Operasyonda 7 Lübnan askeri hayatını kaybetti 16 asker ise yaralandı.

Ordu ve DEAŞ arasında sağlanan anlaşma kapsamında, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin naaşını Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütü Suriye'nin Deyrizor şehrine çekildi.