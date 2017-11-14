Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Wells Fargo Hayriye Karadeniz emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Brüksel'de

- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile bir araya geldi - Mogherini: - "Lübnan'daki tüm siyasi partilerin birlik içinde çalışmaya devam etmesi, yerel başarıları sürdürmesi ve ülkede gerginliğin artmasını engellemesi büyük önem taşıyor"

Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile bir araya geldi.

Brüksel'de gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Mogherini, Bassil ile Lübnan'daki gelişmelere ilişkin konuştuğunu, AB'nin Lübnan ile güçlü ve özel ilişkisi çerçevesinde ülkeye ve Lübnan kurumlarına olan desteğini yinelediğini bildirdi.

AB'nin son aylarda istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ulusal birlik hükümeti çerçevesinde "olağanüstü başarılarını" yakından takip ettiğini belirten Mogherini, "Lübnan'daki tüm siyasi partilerin birlik içinde çalışmaya devam etmesi, yerel başarıları sürdürmesi ve ülkede gerginliğin artmasını engellemesi büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan'da istikrar, birlik ve egemenliğin sürdürülmesinin önemine değinen Mogherini, Dışişleri Bakanı Bassil ile ülkeye dış müdahale olmaması konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Mogherini, "Bölgesel dinamikler ve gerginlikler Lübnan'ın ulusal gündemini etkilememeli." ifadesini kullandı.

Basill ile irtibatta kalma kararı aldıklarını aktaran Mogherini, AB'nin diplomatik kanallar vasıtasıyla Hariri ile görüşmeye devam edeceğini bildirdi. Mogherini, Hariri ve ailesinin birkaç güne kadar Lübnan'a dönmesini beklediğini kaydetti.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniBrükselLübnanLübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5