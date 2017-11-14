Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile bir araya geldi.

Brüksel'de gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Mogherini, Bassil ile Lübnan'daki gelişmelere ilişkin konuştuğunu, AB'nin Lübnan ile güçlü ve özel ilişkisi çerçevesinde ülkeye ve Lübnan kurumlarına olan desteğini yinelediğini bildirdi.

AB'nin son aylarda istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ulusal birlik hükümeti çerçevesinde "olağanüstü başarılarını" yakından takip ettiğini belirten Mogherini, "Lübnan'daki tüm siyasi partilerin birlik içinde çalışmaya devam etmesi, yerel başarıları sürdürmesi ve ülkede gerginliğin artmasını engellemesi büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan'da istikrar, birlik ve egemenliğin sürdürülmesinin önemine değinen Mogherini, Dışişleri Bakanı Bassil ile ülkeye dış müdahale olmaması konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Mogherini, "Bölgesel dinamikler ve gerginlikler Lübnan'ın ulusal gündemini etkilememeli." ifadesini kullandı.

Basill ile irtibatta kalma kararı aldıklarını aktaran Mogherini, AB'nin diplomatik kanallar vasıtasıyla Hariri ile görüşmeye devam edeceğini bildirdi. Mogherini, Hariri ve ailesinin birkaç güne kadar Lübnan'a dönmesini beklediğini kaydetti.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.







