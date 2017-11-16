RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün hem ülkeyi hem de bütün bölgeyi tehlikeye sürüklediğini belirterek, "Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını toplamalı." dedi.

Cubeyr, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cubeyr, konuk bakanla "İran'ın bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesi ve diğer bölgesel konuları" ele aldıklarını söyledi.

Lübnan'daki krizin Hizbullah'tan kaynaklandığını ifade eden Cubeyr, "Hizbullah'ın mevcut halini sürdürmesi, Lübnan'ı büyük tehlikelere sürüklüyor. Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını toplamalı. Hizbullah, sadece Lübnan'ın değil, bölgenin de güvenlik ve istikrarını tehlikeye atıyor. İran rejimi Hizbullah'ı bölge güvenliğini tehdit etmek için araç olarak kullanıyor. Hizbullah ile mücadele için farklı argümanların kullanılması gerekiyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Cubeyr, 4 Kasım'da Riyad'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında olduğu yönünde ortaya atılan iddiaları "dayanaksız" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirerek, bu iddiaların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Hariri'nin Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunduğunu hatırlatan Cubeyr, ülkede özgürce yaşadığını, istediği zaman istediği yere seyahat edebileceği gibi Lübnan'a da gidebileceğini, fakat bu kararı Hariri'nin vereceğini dile getirdi.

Cubeyr, Suriye muhalefetinin gelecek hafta Riyad'da toplanmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan olarak Suriye muhalefetinden siyasi bir vizyon altında birleşerek geleceğe yönelik adımlar atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Lübnan'ın istikrarında hemfikiriz"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise mevkidaşı Cubeyr ile başta Yemen'den atılan balistik füze olmak üzere bölgesel ve uluslararası birçok konuyu görüştüklerini ifade etti. Suudi Arabistan ile bölgesel konuların tümünde görüş birliğine vardıklarını belirten Le Drian, ülkede devam eden "2030 vizyonu" kapsamındaki değişimleri de desteklediklerini aktardı.

İran'ın bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesi ve İran'ın balistik füze programından kaygı duyduklarını vurgulayan Le Drian, "Suudi Arabistan ile aramızdaki geçmişe dayanan ilişkiler bağlamında gerçekleşen bu ziyarette Lübnan konusunu da konuştuk. Suudi Arabistan ile Lübnan'ın istikrarında hemfikiriz." dedi.

Suriye'de çatışmaların sona ermesi için çok önemli adımların atıldığını ifade eden Le Drian, çatışmaların bir an önce durmasını temenni ettiklerini, ülke bütünlüğünü koruyacak tüm siyasi çözümleri de saygı ile karşıladıklarını kaydetti.

Fransız Bakan ayrıca, istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri ve ailesinin istediği zaman Fransa'yı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

Le Drian, Suudi Arabistan'da gazetecilere bu sabah yaptığı açıklamada da Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetini kabul ettiğini belirterek, "Hariri Fransa'ya gelecek. Veliaht Prens'e (Muhammed bin Selman) bu konu hakkında bilgi verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını kaydetmişti.

