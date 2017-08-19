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Lübnan ordusu DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

- Lübnan ordusu, bu sabah doğuda Suriye sınıterör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattığını duyurdu

Lübnan ordusu DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, bu sabah ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki DEAŞ'a karşı operasyon başlattı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki DEAŞ'a karşı "Dağların şafağı" adlı operasyonu başlattıklarını belirtti.

Açıklamanın yapıldığı saatlerde Lübnan ordusunun, dağlık bölgedeki DEAŞ mevzilerine yönelik başlattığı yoğun havan ve roket saldırısı devam ediyor. Lübnan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter de operasyona destek veriyor.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye giden yollar, ordu tarafından kapatılmış durumda. Gazeteciler dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

Lübnan Kızıl Haç Genel Sekreteri George Kataneh, bölgede 180 civarında gönüllü sağlık personelinin görevlendirildiğini ve çok sayıda ambulansın bekletildiğini, ihtiyaç duyulması halinde orduya tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı binasına giden Cumhurbaşkanı Mişel Avn da operasyonu yakından takip ediyor.

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de bu sabah yaptıkları açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırında DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurdu.

Lübnanlı yetkililer, operasyonun Suriye rejimi ve Hizbullah ile koordineli olmadığını vurgularken, bazı medya organları bunun gerçeği yansıtmadığını ve taraflar arasında koordinasyonun bulunduğunu iddia ediyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.

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