Lübnan ordusu ile UNIFIL'den ortak deniz tatbikatı

BEYRUT (AA) - Lübnan donanması ile Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ortak deniz tatbikatı düzenledi.

UNIFIL tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan ordusuna bağlı Beyrut Limanı'ndaki askeri üste, UNIFIL bünyesindeki Deniz Görev Gücü'nün (MTF) amiral gemisi "UNIÃO" (Brezilya), helikopterler ve devriye botlarının katıldığı tatbikatta, Lübnan donanmasının operasyonel kabiliyetinin artırılmasına yönelik eğitimler verildi.

Açıklamada, son dört ay içinde ikinci kez düzenlenen bir günlük tatbikat kapsamında Lübnan askerlerine, düşman gemisinin kontrolünü ele geçirme, mürettebatı tutuklama ve gemideki yasa dışı malzemeleri bulma eğitimi verildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ilk ve tek deniz kuvveti olan MTF, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının güvenliğini sağlamasının yanı sıra Lübnan donanmasının geliştirilmesine de yardımcı oluyor.

MTF bünyesinde 824 personel ile ikisi Bangladeş'ten, diğerleri Türkiye, Brezilya, Almanya, Yunanistan ve Endonezya'dan olmak üzere 7 gemi bulunuyor. Deniz gücünde ayrıca 2 helikopter görev yapıyor.

- Lübnan'daki barış gücü

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükumetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

BMGK'nin 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararıyla UNIFIL'in görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik ve destek olmak, sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler de ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından ülkedeki asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu 40 ülkeden 10 bin 583 asker görev yapıyor.