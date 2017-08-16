Lübnan ordusu Suriye sınırında DEAŞ'a ait mevzileri vurdu

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusunun Suriye sınırındaki DEAŞ mevzilerine yönelik yoğun füze ve havan saldırısının ardından bölgedeki stratejik tepeleri ele geçirdiği bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lübnan ordusu Suriye sınırında yer alan Ra's Baalkbek ve El-Kaa kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri yoğun şekilde bombaladı. Bombardımanın ardından örgüte ait çok sayıda askeri araç ve ekipmanın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Orduya bağlı özel kuvvetlerin ise bölgeden iki gün önce çekilen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Seraya Ehli'ş-Şam grubuna ait mevzileri ve stratejik tepeleri ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, ordunun bombardımanına karşılık veren DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 3 Lübnan askeri yaralandı.

- Lübnan ordusu DEAŞ'a karşı operasyona hazırlanıyor

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor.

Lübnan hükümeti 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde arttırdı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı 21 Temmuz'da Suriye rejiminin de hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar, söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Heyet Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.