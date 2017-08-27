Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda "ateşkes" ilan etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör örgütü tarafından 2014'te kaçırılan 9 askerin akıbetiyle ilgili devam eden müzakereler kapsamında bu sabah itibarıyla ateşkes ilan edildiği" belirtildi.

Açıklamada, ateşkesle ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

Lübnan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise ateşkes, DEAŞ'ın elindeki 9 askere karşılık örgütün Suriye'nin Deyrizor kentine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonun başlamasının ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "kaçırılan askerler için DEAŞ ile gizli görüşmeler yapıldığı" yönündeki iddialar reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah cuma günü yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini belirterek, müzakerelerde DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını söylemişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, 9 asker ise DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.