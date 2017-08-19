Lübnan ordusundan DEAŞ'a karşı operasyon

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, DEAŞ'a karşı yapılan operasyonda, Suriye rejimi ve Hizbullah örgütü ile koordinasyon içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Lübnan ordusunun bu sabah ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki DEAŞ'a karşı başlattığı operasyon devam ederken Lübnan Ordusu sözcüsü Ali Gansu, Savunma Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun Suriye rejimi ve Hizbullah örgütü ile koordinasyonlu yapılmadığını söyledi.

Lübnan ordusunun, bu sabah saat 05.00'te başlattığı, "Dağların şafağı" adlı operasyonu tek başına yürüttüğünün altını çizen ordu sözcüsü Gansu, "Ordumuz, DEAŞ mevzilerini isabetli atışlar ile vurmaya devam ediyor. Dağlık bölgedeki silahlı kişilerin sayısının 3 grup halinde toplamda 600 civarında olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

DEAŞ üyelerinin mağaralara saklandığını, bu şekilde kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten Gansu, operasyonun başarıya ulaşacağını ancak önceliklerinin DEAŞ tarafından kaçırılan Lübnan askerlerini kurtarmak olduğunu vurguladı.

Gansu, 2014 yılında kaçırılan 9 Lübnan askeri için Lübnan ordusunun DEAŞ ile gizli görüşmeler yaptığı iddialarını ise reddetti.

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de bu sabah yaptıkları açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırındaki DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Bazı medya organları taraflar arasında koordinasyonun bulunduğunu ama gizlendiğini iddia ediyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.