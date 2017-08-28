Lübnan ordusundan DEAŞ'tan alınan bölgelerde

BEKAA (AA) - Lübnan ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı ülkenin kuzeydoğusundaki Ra's Baalbek, El-Kaa ve El-Fakiha'nın dağlık bölgelerinde, yerli ve yabancı basın mensupları için bilgilendirme amaçlı "basın turu" düzenliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun katıldığı basın turu yerel saatle 09:00'da Ra's Baalbek'teki askeri merkezde başladı. Basın mensuplarına Lübnan ordu yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı.

Haritalar eşliğinde bölge hakkında bilgi veren askeri yetkililer, DEAŞ'ın bulunduğu noktaları ayrıntılarıyla gösterdi. Bölgenin tamamen DEAŞ'tan temizlendiğini aktaran Lübnanlı yetkililer, örgütten alınan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Daha sonra basın mensupları askeri araçlarla, DEAŞ'tan geri alınan dağlık bölgelere götürülmeye başlandı.

Söz konusu basın turunun, akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

- "Dağların Şafağı" operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda dün sabah ateşkes ilan etmişti. Operasyonda 6 Lübnan askeri hayatını kaybetmiş 17 asker ise yaralanmıştı.

Ateşkes, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin cesedini Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor şehrine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edilmişti.

Lübnan emniyeti ise kaçırılan askerlerden 8'inin cesetlerini dün teslim almıştı. Lübnan Emniyeti Genel Müdürü Abbas İbrahim, yapılan anlaşma gereğince ülkenin doğusundaki dağlık bölgede bulunan DEAŞ militanlarının Suriye'nin Deyrizor şehrine gideceklerini belirtmişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmış, çok sayıda asker de kaçırılmıştı.







