Lübnan ordusunun DEAŞ operasyonu sona erdi

BEKAA (AA) - Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ülkenin kuzeydoğusunda başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

Ordu, operasyonun sona erdiğini ve bölgenin tamamının kontrol altına aldığını göstermek ve operasyon sırasında yaşananlar hakkında bilgi vermek için bugün basın turu düzenledi.

Basın turu kapsamında açıklamalarda bulunan Lübnanlı bir komutan, "Son DEAŞ üyesinin dün akşam saatlerinde Lübnan'dan ayrılması ile operasyonumuz sona erdi. Sınır güvenliğini tamamen sağlamış olduk. Askerlerimiz sınırın önemli noktalarına konuşlanmış durumda." dedi.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun katıldığı basın turu yerel saatle 09:00'da Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırındaki kasabalardan Ra's Baalbek'teki askeri merkezde başladı.

Operasyonun yürütüldüğü odada, haritalar eşliğinde bölge hakkında bilgi veren askeri yetkililer, bölgede mayın temizleme ve yeni yollar açma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Basın turu kapsamında, dağlık bölgedeki coğrafi zorluk ve mayın tehlikesinden dolayı yola askeri araçlarla devam eden medya mensupları, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan ve hudut güvenliğini sağlayan Lübnan ordusuna ait askeri üsleri ziyaret etti.

Dağlık bölgede, operasyon sırasında vurulan DEAŞ mevzileri, çatışmaların yaşandığı yerler ve DEAŞ'e ait vurulan araçlar gözlemlendi.

Lübnan ordusu ve Hizbullah örgütünün, bölgede DEAŞ tarafından kazılan mağaraları, hazırlanan siperleri ve döşenen mayınları imha etme işlemi devam ediyor.

- Dağların Şafağı operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda dün sabah ateşkes ilan etmişti. Operasyonda 6 Lübnan askeri hayatını kaybetmiş 17 asker ise yaralanmıştı.

Ateşkes, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin cesedini Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor şehrine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edilmişti.

Lübnan emniyeti ise kaçırılan askerlerden 8'inin cesetlerini dün teslim almıştı. Lübnan Emniyeti Genel Müdürü Abbas İbrahim, yapılan anlaşma gereğince ülkenin doğusundaki dağlık bölgede bulunan DEAŞ militanlarının Suriye'nin Deyrizor şehrine gideceklerini belirtmişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmış, çok sayıda asker de kaçırılmıştı.



