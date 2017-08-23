Lübnan ordusunun DEAŞ'a yönelik operasyonları

BEKAA (AA) - FURKAN GÜLDEMİR - Lübnan ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonları beşinci gününe girerken, bölgede yaşayanlar eski huzurlu yaşamlarına dönmenin hayalini kuruyor.

Lübnan ordusu, Ra's Baalbek, El-Kaa ve El-Fakiha'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına 19 Ağustos'ta başladı. Yaklaşık 2 bin nüfuslu Ra's Baalbek kasabası, 2014'ten bu yana DEAŞ'ın dağlık bölgedeki varlığı nedeniyle tehdit altında.

Ordunun kırsalda ve dağlık arazide terör örgütüne karşı 5 gündür sürdürdüğü operasyon nedeniyle kasabada, sık sık patlama ve silah sesleri duyuluyor. Operasyon sebebiyle, kasaba yakınlarında çok sayıda Lübnan askeri, ağır silahlar ve zırhlı araçlar görülüyor. Lübnan Kızılhaçına bağlı ambulanslar ile uluslararası ve yerel medya organlarından gelen basın mensuplarının varlığı da bölgede dikkati çekiyor.

Kasabada bakkal işleten Lübnanlı Ferid Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların halihazırda dağlık alanda devam ettiğini, kasabaya sıçramadığı için işlerinin ve hayatlarının çok etkilenmediğini belirterek, "Dağlık bölgedeki bazı çiftlik ve taş ocakları teröristler tarafından yağmalandı, bu nedenle o bölgelerde şimdiye kadar güvenlik yoktu." dedi.

Hanna, "DEAŞ'ın temizlenmesinden sonra huzurlu günlerimize dönmek istiyoruz. Yaşadığımız bu topraklardaki güvenliğin ve emniyetin bir an önce sağlanması bizler için çok önemli." diye konuştu.

Ordunun terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyona başlamasının ardından kasaba sakinleri yaralılar için gönüllü olarak "İlk Yardım Birimi" oluşturdu.

Burada görevli Lübnanlı Abdulaziz Fileyti, tamamı gönüllü olan doktor, hemşire ve onlara yardımcı olacak kişilerden oluşan 20 kişilik ilk yardım ekibi ile 24 saat boyunca acil müdahaleye hazır olduklarını söyledi.

Müslümanların ve Hristiyanların aynı ekipte beraber çalıştıklarını vurgulayan Fileyti, ordunun daha fazla kayıp vermeden operasyonu başarı ile bitirmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Ra's Baalbek Belediye Başkanı Dureyd Rahal da ordunun bölgedeki terör unsurlarına karşı kesin zafer kazanacağına emin olduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye çok sayıda mayın döşediğine dikkati çeken Rahal, "Ordu, hafta başından bu yana operasyonun devam edebilmesi için koridor açmaya çalışıyordu. Bu nedenle askerlerin bölgedeki mayınları temizleme işlemi devam ediyor. DEAŞ'tan alınan bölgelerdeki mayınların tamamı temizlenmeden güvenlik tam anlamıyla sağlanmış olmuyor." ifadelerini kullandı.

- Ordunun DEAŞ'a karşı operasyonu beşinci gününde

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı 19 Ağustos'ta "Dağların Şafağı" isimli operasyon başlatmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal yakınlarında yola döşenen bombayı imha çalışması sırasında meydana gelen patlamada dün 1 Lübnan askeri ölmüş, 4'ü yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirilen mayınlar dolayısıyla geri alınan bölgelerde güvenliğin sağlanması zaman alıyor. Mayın temizleme çalışmaları dolayısıyla operasyon zaman zaman duruyor.

Operasyonda şu ana kadar 4 Lübnan askeri öldü, 14 asker ise yaralandı.



