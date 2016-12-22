"Lübnan, uluslararası bankacılık sistemiyle uyumlu"

BEYRUT (AA) - ENES KANLI - Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ABD Kongresi'nin Hizbullah'a yönelik bankacılık alanındaki yaptırımlarına rağmen, Lübnan bankalarının uluslararası sisteme uyumlu bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

ABD Kongresi'nin Hizbullah'la bağlantılı banka hesaplarına yönelik yaptırım kararına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Selame, "Lübnan, uluslararası bankacılık kurallarıyla uyum içinde hareket ediyor. Lübnan'ın uluslararası bankacılık sisteminde kalması için gerekeni yapıyoruz." dedi.

Selame, "Lübnan'ı dünyaya açık tutmaya çalışıyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz sistem, bu gerekliliği yerine getirdi. Öte yandan adil bir sistem. İşler şimdi normale döndü." diye konuştu.

Yaptırımlara taraf olan Hizbullah'ın ismini vermeden ülkenin yaptırımlardan zarar görmemesi için "yeni bir sistem" ortaya koyduklarını aktaran Selame, bankalara yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin bir genelge sunduklarını ve yaptırımların "adil bir biçimde uygulanmasını sağladıklarını" dile getirdi.

Selame, "Lübnan, uluslararası bankacılık sisteminde kalmak için kendisinden isteneni yapmaktadır. Yeni bir sistem ortaya koyduk, bu sistemi denedik ve uyguluyoruz. Lübnan'ın finans dünyasıyla şu anda hiçbir problemi yok." ifadelerini kullandı.





- "Cumhurbaşkanlığına Avn'ın seçilmesi iyi bir ilk adım"





İki buçuk yıl aradan yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mişel Avn'ın göreve gelmesine de değinen Selame, Avn'ın seçilmesini, ülkedeki anayasal kurumların işletilmesi için iyi bir ilk adım olarak niteledi.

Selame şöyle devam etti:

"Bu seçim öncesinde iki yıl boyunca koalisyon hükümeti, mevcut hükümeti ayakta tutmak ve daha derin bir boşluk yaratmamak için temkinli hareket ediyordu. Parlamento ise aktif değildi. Ülkenin ise aksayan kısımlarını sürekli modernleştirmesi gerekiyor. Böylece hükümete ilişkin adımın atılması finans dünyası ve ekonomi için gayet iyi."

Merkez Bankası'nın kurulan hükümetten bir an önce bütçeyi onaylamasını beklediğini aktaran Selame, bu hamlenin piyasalara yeniden güven sağlayacağı mesajını verdi.

Suriyeli mültecilerin ülke ekonomisine yaptığı baskıya dikkati çeken Selame, hükümetin bu konuda doğru çalışmalar yürütmesi gerektiğine işaret ederek, "Suriyeli mülteciler, Lübnan ekonomisine bir milyar dolardan fazla maliyet getirdi. Bu rakam belki de dolaylı olarak üç milyar dolara ulaşabilir. Lübnan'ın ödeme yetisi, Suriye'de savaşın patlak vermesiyle eksiye döndü." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin genel seçimlere hazırlanacağını ifade eden Selame, reformların yeni parlamentoya kalabileceği öngörüsünde bulundu.

Doların uluslararası piyasalarda dalgalanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selame, "Yabancı para birimlerinde daha düşük petrol fiyatları ve döviz harcamalarına neden olan bölgedeki çatışmaların etkisiyle bölgede daha az likidite bulunduğunu biliyoruz."dedi.

Selame, artık bu duruma uyum sağlanması gerektiğini belirterek, merkez bankalarının yeterince rezerv tutarak büyümeyi devam ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

Selame, "Bizim Lübnan'da yaptığımız, Lübnan lirası cinsinden krediyi artırmaktı. Birtakım finansal mühendislik girişimlerinde bulunduk. Sonunda Lübnan lirası cinsinden kredinin ekonomideki yüzdesini artırdık." ifadelerini kullandı.





- Obama, Aralık 2015'te "Yaptırımlar Yasası"nı onaylamıştı





Hizbullah'ın bankacılık faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar kanunu ABD kongresinin ardından, Aralık 2015'te Başkan Barack Obama tarafından onaylanmıştı.

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 15 Nisan'da söz konusu kanun gereğince yaptırımların başladığını, yaptırımlara uymayan bankaların ABD'deki bankalarla iletişiminin kesileceğini, yaptırım listesine alınacağını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını açıklamıştı.

Lübnan Merkez Bankası da haziran ayında yaptırım kararlarıyla uyumlu olarak Hizbullah'la bağlantılı 100 banka hesabının kapatıldığını duyurmuştu.

Banka hesaplarının kapandığının açıklanmasından birkaç gün sonra Beyrut'ta bir bankanın genel merkezi önünde iftar vaktinde bir bomba patlamış, patlamada can kaybı yaşanmazken binada hasar meydana gelmişti.

Olayı üstlenen olmamıştı ancak yaptırımların ardından Hizbullah'tan bankalara yönelik sert açıklamalar nedeniyle gözler Hizbullah'a çevrilmişti.