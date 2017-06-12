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Lübnan ve GKRY, enerjide işbirliğini arttıracak

- GKRY Lideri Anastasiadis ile Lübnanlı mevkidaşı Avn'nın görüşmesinde enerji konuları ele alındı

Lübnan ve GKRY, enerjide işbirliğini arttıracak

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile enerji konusunda işbirliğinin artacağını söyledi.

GKRY Lideri Nikos Anastasiadis, dört gün sürecek resmi ziyaret kapsamında geldiği Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve diyaloğun ortak çıkara hizmet ettiğini belirterek, "Ülkelerimizdeki hükümetleri, petrol ve gaz sahalarındaki işbirliğini arttırmaları konusunda teşvik ediyoruz." diye konuştu.

GKRY'nin Lübnan Ordusu'na yaptığı 15 milyon avroluk yardım için teşekkür eden Avn, terörizm konusunda ortak mücadele vurgusu yaptı.

GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 28 Haziran'da tekrar başlayacak Kıbrıs müzakerelerine de vurgu yapan Avn, "Lübnan'ın Kıbrıs adasında diyaloğu ve müzakereleri desteklediğini belirterek, istikrar için birleşik bir Kıbrıs'ın önemli olduğunu" söyledi.

GKRY Lideri Anastasiadis ise Lübnan'daki mülteci krizine değinerek, "Bugün bölgede yaşananlar ikili ilişkilerimizin önemini arttırıyor. Lübnan'ın 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığının ve bunun yükünü çektiğinin farkındayız. Sizi temin ederim ki GKRY, bu mücadelede Lübnan'ın yanında olacak." diye konuştu.

GKRY Lideri Anastasiadis bugün Lübnan Maruni Kilisesi Patriği Beşara Rai ile görüşecek. Anastasiadis'in Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüştükten sonra perşembe günü ülkesine dönmesi bekleniyor.

- Lübnan ordusuna 15 milyon avro yardım

Lübnan Savunma Bakanı Yakup Sarraf, Cumartesi günü Lefkoşa'da Rum yetkililerle bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından GKRY'nin Lübnan ordusuna 15 milyon avro yardım yapacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Akdeniz'de doğal gaz arama ve çıkarma çalışmalarını sürdüren Lübnan'ın bu konuda iş birliği için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeleri devam ediyor.

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GKRY Lideri Nikos AnastasiadisLübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
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