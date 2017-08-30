Lübnan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü Lübnan'da resepsiyonla kutladı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Beyrut Askeri Ataşesi Yüzbaşı Selam Aydoğdu tarafından başkentin kuzeyindeki Cünye bölgesinde Lübnan ordusuna ait subay akademisi binasında düzenlenen resepsiyona, çok sayıda büyükelçi, askeri ateşe, Lübnan ordusu ve emniyetinden temsilcilerin yanı sıra ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Erciyes, resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.

Erciyes daha sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Lübnan'ın bağımsızlığı, istikrarı ve refahıyla sınır birliğine olan güçlü desteğini vurguladı.

Lübnan ordusunun geçen hafta ülkenin kuzeydoğusundaki dağlık bölgede terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı ve 27 Ağustos'ta sona eren operasyonda hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileyen Erciyes, "Lübnan'ı ve ülkenin sınırlarını terörizm tehdidine karşı koruyan Lübnan güvenlik birimlerinin çabaları her türlü övgüyü ve desteği hak ediyor." dedi.

Türkiye-Lübnan dostluğuna da değinen Erciyes, "Askeri ve savunma konularındaki iş birliği dahilindeki askeri diyalog görüşmeleri, eğitim programları ve askeri yardımlar dahil mümkün olan her alanda kökü derin olan ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Erciyes son olarak, "iki ülke arasında gerçekleştirilecek bakan düzeyindeki ziyaretlerle askeri ve savunma konularındaki iş birliğinin ilişkilere ivme sağlayacağını umduğunu" sözlerine ekledi.