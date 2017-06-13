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Lübnan'da 6 DEAŞ üyesine müebbet hapis

- Lübnan Askeri Mahkemesi 6 DEAŞ üyesine müebbet hapis cezası verdi

Lübnan'da 6 DEAŞ üyesine müebbet hapis

BEYRUT (AA) - Lübnan Askeri Mahkemesi, bombalı saldırı ile suikast planlayan 6 DEAŞ üyesini müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Beyrut'taki Lübnan Askeri Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, aralarında Lübnan'ın eski başbakanlarından Necib Mikati ve eski eğitim bakanlarından Elyas Bu Saab'ın da bulunduğu bir grup isme yönelik bombalı saldırı ile suikast hazırlığı yapan DEAŞ üyesi 6 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Askeri soruşturma hakimi Riyad Ebu Ğayda, haklarında hüküm verilen bu kişilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarını ve bombalı saldırı planlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Müebbet hapse mahkum edilen ikisi Lübnanlı, dördü Filistinli 6 kişi, geçen nisan ayında Lübnan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞLübnan
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