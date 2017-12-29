"Lübnan'da çıkacak petrol, ekonomik krizi çözmeyecek"

BEYRUT (AA) - Lübnan Sanayi Bakanı Hüseyin Hac Hasan, Lübnan'da çıkacak petrolün ekonomik krizi çözmeyeceğini belirtti.

İran destekli Hizbullah örgütünün Lübnan hükümetindeki iki bakanından birisi olan Sanayi Bakanı Hasan, Lübnan yerel basınına bugün yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Lübnan hükümetinin yanlış ekonomi politikası yürüttüğünü belirten Hasan, "Lübnan deniz sahasında çıkacak petrol, ekonomik krizi çözmeyecek. Turizm ve tarımın yanında sanayi sektörüne de yatırımlar yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Hasan, Lübnan hükümetinin, ekonomiye ve özellikle de sanayi sektörüne yeterli önemi vermediğini vurguladı.

- Lübnan'ın doğalgaz ve petrol arama süreci



Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladığı iki kararla doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı.



Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıkladı.



Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017'ye kadar devam etti ve aralık ayı içinde EPA'lar imzalandı.

Lübnan bakanlar kurulu bu ay, üç farklı yabancı petrol şirketine, Lübnan’ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz bloğunun ikisinde petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Yetkililer, Lübnan’ın deniz sahasında doğalgaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

