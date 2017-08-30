Lübnan'da DEAŞ ile yapılan ateşkes

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Lübnan'da varılan ateşkesin ardından "terör örgütü DEAŞ'ın Irak'a veya sınır yakınlarına getirilmesi" anlaşmasını reddettiklerini belirtti.

Cuburi, Lübnan'da terör örgütü DEAŞ ile varılan ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'a veya sınır yakınlarına getirilmesi anlaşmasını reddediyoruz. Iraklılar, söz konusu terör örgütünü yenmek için en kıymetli evlatlarını feda etti." ifadelerini kullandı.

Irak Meclis Başkanı, hükümetin söz konusu anlaşmanın Irak'a olumsuz yansımalarını durdurmak için gereken tedbirleri almasını isterken, Meclis Güvenlik ve Savunma Komitesini de konuyla ilgili incelemeleri içeren rapor hazırlayıp meclise sunmaya çağırdı.

Cuburi açıklamasını, "Irak, güvenlik ve istikrarını sarsacak anlaşmaların faturasını ödeyemez." ifadeleriyle tamamladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Meclisinden bugün yapılan yazılı açıklamada da "DEAŞ teröristleri ile Lübnan Hizbullah'ı ve Suriye rejiminin anlaşması sonucu, yüzlerce DEAŞ militanı silahlarıyla Lübnan sınırından Irak sınırına gönderildi. Büyük kuşku ve soru işaretleri uyandıran konudan kaygılıyız." denilmişti.

Başbakan Haydar el-İbadi de dünkü basın toplantısında şunları söylemişti:

"Bu bizim için endişe vericidir ve Irak halkına kötülüktür. Irak ile konu hakkında istişare olmasını dilerdik. Terörü bir bölgeden diğerine intikal ettirmek yerine bitirmek istiyoruz. Terörle müzakerenin gerekçesi olmaz. Suriye yönetiminden konuyu gözden geçirmesini istiyoruz ve onlarla her türlü iş birliğine hazırız."

- Ne olmuştu?

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah 25 Ağustos cuma günü yaptığı açıklamada, Lübnan-Suriye sınırını DEAŞ'tan temizlemeyi amaçladıklarını belirterek, örgütün müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini söylemişti. Nasrallah, müzakerelerde DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını ve Beşşar Esed rejiminin de görüşmelere katıldığını kaydetmişti.

Lübnan ordusu da 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda, 27 Ağustos'ta ateşkes ilan etmişti. Ateşkes kararının, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin cesedini Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor şehrine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında alındığı belirtilmişti.