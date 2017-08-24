Lübnan'da Filistinli gruplar arasındaki gelgitli ateşkes anlaşmaları

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hılve mülteci kampında 7 gündür devam eden şiddetli çatışmalar, gruplar arasında sürekli ihlal edilen ateşkesin yeniden sağlanmasıyla bugün sona erdi.

Lübnan'ın güneyinde Sayda şehrinde yer alan ve yaklaşık 100 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'ndaki Filistinli gruplar arasında geçen perşembe günü başlayan ve dün akşam saatlerine kadar devam eden çatışmalar, dün yapılan anlaşmayla sona erdi.

DEAŞ bağlantılı Bilal Bedr grubunun, kampın güvenliğini sağlayan birimlere perşembe günü saldırması sonucu başlayan, her gün daha da şiddetlenerek devam eden ve Fetih hareketi ile Bilal Bedr grubu arasındaki anlaşmayla bugün sona eren çatışmalarda 6 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Aralarında Hamas'ın da olduğu bazı Filistinli grupların gözetiminde dün bir araya gelen tarafların yaptıkları anlaşma gereğince ateşkes durumu bugün itibarıyla tekrar başlamış oldu.

-Kampın asayişini ortak güvenlik birimleri sağlayacak

Anlaşma kapsamında, savaşan grupların arasındaki sorunların çözülmesi için bağımsız bir komitenin kurulması ve iki taraf arasındaki bölgeye, kampın emniyetini sağlayan ortak güvenlik birimlerinin yerleştirilmesi kararları alındı.

Ağır silahların ve roket atarların kullanıldığı çatışmaların sesleri, Sayda şehrinin her tarafından rahatça duyulurken, Lübnan ordusunun güvenlik gereği aldığı önlemler nedeniyle şehirdeki bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelmişti. Kamp içerisinde çatışmanın yaşandığı bölgede çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmiş, kampın su ve elektrik şebekeleri de ağır hasar almıştı.

-Ateşkesler birkaç saat içinde ihlal ediliyor

Çatışmaların başladığı günden bu yana birkaç defa ateşkes yapılmış ancak birkaç saat içinde ihlal edilmişti. Dün yapılan anlaşmanın kampta bir süre daha sükûneti sağlayacağı ancak kalıcı bir çözüm ortaya koyamayacağı tahmin ediliyor.

Bilal Bedr grubu, bu sabah yaptığı açıklamada, çatışmanın yaşandığı bölgeden, sivillerin güvenliği için tamamen çekildiğini duyurdu.



Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'nda nisan ayında da Fetih hareketi ve Bilal Bedr grubu mensupları arasında çatışma çıkmış, günlerce süren olaylarda 6 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor. Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Ülkedeki en büyük kamp Ayn el-Hılve'de Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.