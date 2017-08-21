Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hılve kampında çatışmalar

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hılve kampında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.



AA muhabirinin kamptaki ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, Fetih hareketi ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Bilal Bedr grubu arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Çatışmalarda ağır yalanan iki kişinin Bilal Bedr grubu mensuplarından olduğu belirtilirken, tüm yaralıların çevredeki hastanelere taşındığı aktarıldı.

Ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların artarak devam ettiği kaydedilirken, Lübnan ordusunun kampın giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Kampta geçen haftadan beri devam eden çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'nda nisan ayında da Fetih hareketi ve Bilal Bedr grubu mensupları arasında çatışma çıkmış, günlerce süren olaylarda siviller dahil 9 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor. Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Yaklaşık 100 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.



