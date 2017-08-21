Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji il özel idareleri oto park
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hılve kampında çatışmalar

- Ayn el-Hılve kampında Fetih Hareketi ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı Bilal Bedr grubu arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 10 kişi yaralandı

Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hılve kampında çatışmalar

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hılve kampında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin kamptaki ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, Fetih hareketi ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Bilal Bedr grubu arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Çatışmalarda ağır yalanan iki kişinin Bilal Bedr grubu mensuplarından olduğu belirtilirken, tüm yaralıların çevredeki hastanelere taşındığı aktarıldı.

Ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların artarak devam ettiği kaydedilirken, Lübnan ordusunun kampın giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Kampta geçen haftadan beri devam eden çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'nda nisan ayında da Fetih hareketi ve Bilal Bedr grubu mensupları arasında çatışma çıkmış, günlerce süren olaylarda siviller dahil 9 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor. Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Yaklaşık 100 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hılve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ayn El-hilve Mülteci KampıLübnan'daki Filistinli Mülteciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5