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Lübnan'da "Fotoğraf ve Hikaye" sergisi

- Lübnan'da Fotoğraf ve Hikaye etkinliğinde, farklı ülkelerden bir grup gencin çektiği fotoğraflar sergilendi, kitap tanıtımı yapıldı

Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Suriyeli, Filistinli, Iraklı ve Lübnanlı bir grup genci bir araya getiren "Fotoğraf ve Hikaye" etkinliğinde gençlerin çektiği fotoğraflar sergilendi, kitap tanıtımı yapıldı.

Başkent Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Zakira isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından organize edilen Suriyeli, Filistinli, Iraklı ve Lübnanlı gençlere fotoğrafçılığı öğretmeyi amaçlayan atölye çalışmasının tanıtımında, öğrencilerin çektiği fotoğraflar sergilendi ve kitap tanıtımı yapıldı.

Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 60 genci bir araya getiren projede, gençlerin fotoğrafçılıkla ilgili eğitim süreçlerinin anlatıldığı belgesel gösteriminin ardından, atölyeye katılan gençler kürsüye gelerek tecrübelerini anlattı.

Çoğu mülteci kamplarında yaşayan gençler, proje kapsamında fotoğrafçılığın yanı sıra haberciliği de öğrendiklerini ve önemli bir tecrübe kazandıklarını söyledi.

Çalışmada gençlerin 20'şer kişiden oluşan gruplara ayrıldığı ve 3 ay boyunca yoğun olarak foto hikaye, fotoğrafçılık gibi alanlarda eğitim gördüğü belirtildi.

UNICEF'in Lübnan temsilcisi Tanya Chapuisat etkinlikteki konuşmasında, Arap dünyasındaki gençlere yatırım yapmanın öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Zakira'nın Başkanı Remzi Haydar ise "Proje ve kitap örneğinde gördüğümüz şey, sosyal sınıf ve ayrımcılığa maruz kalan gençlerle çalıştığımızda nelerin başarılabileceği oldu. Gençlere çeşitlilik ve etraflarında gördükleri zorluklara dair konuşma hakkı vermeliyiz." dedi.

Çalışmaya katılan Lübnanlı Sara Kahveci (17) de "Bu proje diğer toplumlarda ve inançlarda yaşayan gençlere bakış açımı değiştirdi. Hayatımın önemli bir parçası haline gelen birçok insanla tanıştım." dedi.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte davetliler, fotoğraflara yoğun ilgi gösterdi.

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Lübnanda Fotoğraf Ve Hikaye Sergisi
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