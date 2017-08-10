Lübnan'da iki bakanın Suriye ziyareti tartışılıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da iki bakanın Suriye'yi ziyaret edeceklerini açıklaması siyaset kulislerinde yoğun tartışmalara neden oldu.

İran destekli Hizbullah örgütünden Sanayi Bakanı Hüseyin Hac Hasan ve Şii Emel Hareketinden Tarım Bakanı Gazi Zuaytır'ın, Lübnan hükümetinin onayı olmadığı halde Suriye'yi ziyaret edeceklerini açıklamaları bazı parti lideri ve bakanların tepkisini çekti.

İki bakanın Suriye'ye gideceği iddiaları, dün toplanan bakanlar kurulunda gündeme gelmesi ile kesinlik kazandı.

Bakanlar kurulu toplantısından sonra basın açıklaması yapan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi, iki bakanın Suriye ziyaretlerinin toplantıda gündeme geldiğini söyleyerek, "Şam'da 16 Ağustos'ta açılacak sanayi fuarına gideceklerini söylediler. Bu yönde resmi bir karar olmadığı için şahsi olarak katılmış olacaklar." diye konuştu.

Lübnan Güçleri Partisi lideri Hristiyan Samir Caca, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bazı siyasetçilerin Esed rejimini desteklemek için Lübnan'ı kullanmak istediklerini ve bu durumun siyasi krize neden olacağını söyledi.

Suriye hükümeti ile herhangi bir resmi temasa geçilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Caca, "Lübnan'daki siyasi partiler, Suriye rejimine karşı olanlar ve destekleyenler şeklinde bölünüyor." ifadelerini kullandı.Çalışma Bakanı Muhammed Kabbara da konu ile alakalı yerel basına yaptığı açıklamada, "Lübnan hükümeti bakanı olarak değil, bireysel olarak gidebilirler." dedi.Lübnan basını, Saad Hariri'nin başbakanlığında kurulan hükümetin, ilk defa bu denli bir anlaşmazlık ile karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Hizbullah ve Emel Hareketin'in, Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığı iddia ediliyor.İki bakanın Şam'a planladığı ziyaretin Bakanlar kurulu toplantısında tartışılmasının ardından, konunun ülke gündemini oldukça meşgul edeceği öngörülüyor.Suriye'de 2011 yılında olaylarının başlamasının ardından Lübnan Hükümeti, 2012'de aldığı bir kararla Suriye'de yaşananlara tarafsız duracağını ilan etmişti. O tarihten günümüze iki ülke arasında ilişkiler tamamen kopmuş olmasa da kişisel ziyaretler ile çok zayıf bir şekilde devam etti.Suriye’deki iç savaşa müdahil olmaktan kaçınan ancak Hizbullah’ın Şii milisler üzerinden Beşşar Esed rejimi yanında saf tutması ile kendini sorunun içinde bulan 5 milyonluk Lübnan'da, 1,5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.