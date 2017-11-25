Lübnan'da İsrail için casusluk yapan

BEYRUT (AA) - Lübnan'da İsrail için casusluk yaptığı suçlamasıyla tiyatro oyuncusu ve aktivist Ziyad Aytani'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İsrail'in casusluk faaliyetleri için kullandığı" Aytani'nin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Müdürlüğe bağlı uzman bir birimin ülke içinde ve dışında aylardır süren inceleme ve takiplerinin ardından düzenlediği operasyonda gözaltına alınan oyuncunun suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Aytani'nin sorgusunda, "Lübnan'da üst düzey bazı siyasileri takip etme, bunun yanı sıra özel hayatları, işleri ve alacakları kararlara ilişkin bilgilere ulaşmak için yakın yardımcılarıyla ilişkilerini güçlendirme" gibi görevlerinin olduğunu açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

Aytani'nin iki önemli siyasi isim hakkında İsrail'e geniş çaplı bilgi ulaştırmakla da görevlendirildiğini itiraf ettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin kimliklerinin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.