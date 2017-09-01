BEYRUT (AA) - Lübnan'da Kurban Bayramı namazında camileri dolduran Müslümanlar İslam aleminin birliği için dua etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, sabah erken saatlerinden itibaren şehir merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'de bir araya geldi. Camiye sığmayan yüzlerce Lübnanlı, caminin önündeki Şehitler Meydanı'na hasır sererek namazlarını eda etti.

Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Şeyh Abdullatif Deryan, bayram namazının ardından verdiği hutbede, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın siyonist İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" belirterek, "İşgal edilmiş Filistin toprakları özgür kılınmadıkça Arap ve Müslümanlar için onur yok." dedi.

Deryan ayrıca, Lübnan'ın mezhebi ve dini çeşitliliğine vurgu yaparak anlaşmazlıkların ve ihtilafların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Hutbenin sonunda tüm cemaat İslam aleminin birliği için dua etti.









