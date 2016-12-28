Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Lübnan'da patlama

- Ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde meydana gelen patlamada El-Ayn Belediye Başkan Yardımcısı Huri hayatını kaybetti

Lübnan'da patlama

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunanlardan El-Ayn Belediye Başkan Yardımcısı Halid Ali Huri'nin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'in haberine göre, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan El-Ayn kasabasında bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Minibüste bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Huri'nin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yaralının olay yerine ulaşan sağlık birimleri tarafından bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü ve durumunun ağır olduğu aktarılırken, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği El-Ayn kasabası, Suriye'den gelen silahlı unsurlarla Lübnan ordusu arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı, Suriye sınırındaki Arsal kasabasına komşu olması dikkati çekiyor.

Lübnan ordusu Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen bu gruplara karşı bölgede operasyon düzenliyor. Arsal kasabasında iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'si yaralanmıştı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Beka VadisiEl-Ayn KasabasıLübnan'da PatlamaMinibüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.