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Lübnan'da "Renklerin Festivali" başladı

- Bu yıl ikincisi düzenlenen "Renklerin Festivali", yaklaşık 5 bin gencin katılımıyla başladı

Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bu gece başlayan "Renklerin Festivali'nde" gençler, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerine toz boya attı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki bir plajda bu yıl ikincisi düzenlenen ve 12 saat boyunca devam edecek "Renklerin Festivali", yaklaşık beş bin gencin katılımıyla başladı.

Çeşitli ülkelerden gelen 11 DJ'in çaldığı müzik eşliğinde dans eden gençler, birbirlerine gökkuşağının renklerini temsil eden toz boyaları attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi.

Festivalin sorumlusu Rola Menzir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Lübnan'ı tekrar uluslararası sahneye taşıyacağını aktararak, festivale dünyanın 60 farklı şehirinden katılım sağlandığını söyledi.

Menzir, festivalde kullanılan toz boyaların insan sağlığına zarar vermediğini vurgulayarak, "Kullanılan toz boyalar tamamen kuru meyveler ve kurutulmuş gıdaların toz haline getirilmesiyle elde ediliyor. " diye konuştu.

Dünyanın en renkli festivalleri arasında gösterilen "Renklerin Festivali'nin" Hindistan'da başladığını daha sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapıldığını aktaran Menzir, Lübnan'ın festivalin gerçekleştiği ilk Arap ülkesi olduğunu söyledi. Menzir ayrıca, mavi, kırmızı, mor, sarı, yeşil ve açık mavi renklerde 27 bin toz boyanın kullanıldığını ifade etti.

Lübnanlıların dışında Suriye, Mısır, Tunus, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ulustan gençlerin ilgi gösterdiği festivale katılım ücreti olarak kişi başı 40 dolar alınıyor.

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Renklerin Festivali
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