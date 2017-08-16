Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam fesh Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Lübnan'da "tecavüzcüye evlilik yoluyla af" yasası kaldırıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da tepkilere yol açan "tecavüzcüye evlilik yoluyla af" düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.Lübnan meclisi bugünkü oturumunda, ceza yasasının 522. maddesinin iptaline karar verdi. Söz konusu madde, tecavüz suçunda...

Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Lübnan'da tepkilere yol açan "tecavüzcüye evlilik yoluyla af" düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

Lübnan meclisi bugünkü oturumunda, ceza yasasının 522. maddesinin iptaline karar verdi. Söz konusu madde, tecavüz suçunda fail ile mağdurun evlenmesi halinde cezayı ortadan kaldırıyordu.

"Tecavüzcüye evlilik yoluyla af yasası" olarak bilinen düzenleme, Lübnan'da 1940'lardan bu yana uygulanıyordu.

Meclis Adalet Komisyonu, uzun süredir büyük tepki çeken maddenin iptalini 8 Aralık 2016'da gündemine almış ve şubat ayında onaylayarak meclise sunmuştu.

Yasanın kaldırılmasına yönelik kampanya yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), meclisin iptal kararını "Kadınların onuru için bir zafer" olarak niteleyerek sosyal medyada kutlama mesajları paylaştı.

Söz konusu yasanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten STK temscilcileri, daha önce Beyrut sahili boyunca beyaz gelinlikler asarak tepkilerini dile getirmişlerdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
LübnanLübnan MeclisiTecavüz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5