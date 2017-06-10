Lübnan'da yaşayan Mardinliler iftarda buluştu

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Mardinliler, iftar programında bir araya geldi.

Lübnan'da yaşayan Mardinlilerin kurduğu Gelecek Nesil Derneği tarafından düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Mardinli Müslüman ve Süryani din adamları, Mardinliler, Suriyeli mülteciler ve Lübnanlı yetimler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, yaptığı konuşmada, iftar programını düzenleyenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayının İslam dünyasına huzur getirmesi temennisinde bulunan Erciyes, "Bu ramazan katıldığım en anlamlı iftar bu iftardı. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla beraberiz." ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından ilahi dinletisi yapıldı. Mardinli Müslüman ve Süryani din adamları ve Büyükelçi Erciyes'in çocuklara hediye vermesi ile program sona erdi.

- Lübnan'da yaşayan Mardinliler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç ise 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda, Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik alma mücadelesi verdi ve bu mücadele, 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesi ile sonuçlandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin rakamlarına göre, Lübnan'da, 18 bini konsolosluğa kayıtlı olmak üzere 30 bine yakın Mardinli yaşıyor. Mardinlilerin yaklaşık 16 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahipken, diğer Mardinlilerin de Türk vatandaşlığı alma süreçleri devam ediyor.

